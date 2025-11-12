Kann die Nationalelf vom FC Bayern lernen? Bundestrainer Julian Nagelsmann orientiert sich offenbar an seinem ehemaligen Klub – den Münchner Spielern im aktuellen DFB-Kader kommt eine wichtige Rolle zu.

Vor einer guten Woche stand der Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich in den Katakomben des Stadions von Paris Saint-Germain und sagte einen interessanten Satz. Der Satz erklärte gut, warum die Münchner gerade einen bemerkenswerten Sieg errungen hatten. Und seit dieser Woche darf man davon ausgehen, dass dieser Satz auch eine Bedeutung für die andere Mannschaft entwickeln könnte, in der Joshua Kimmich im Moment als Rechtsverteidiger spielt.