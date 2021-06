Von Sebastian Fischer, Innsbruck

Mats Hummels konnte sich mit Sicherheit noch gut erinnern, auch wenn er damals zur Schonung nur zusah. Es war vor genau drei Jahren, dass die deutsche Nationalmannschaft zuletzt in Österreich ein Vorbereitungsspiel auf ein großes Turnier bestritt. Damals, in Klagenfurt, bot die Partie einige Vorzeichen dafür, dass die folgende Weltmeisterschaft legendär schiefgehen würde: 1:2 verlor Deutschland am 2. Juni 2018 gegen Österreich.

Diesmal, hatte Hummels vor der Partie in Innsbruck gegen Dänemark gesagt, sollte so etwas nicht passieren. Im ersten und vorletzten Vorbereitungsspiel auf die anstehende Europameisterschaft gelte es, nicht so locker aufzutreten wie in einer Trainingseinheit. Und den Eindruck, das Spiel nicht ernst zu nehmen, vermied die deutsche Mannschaft beim 1:1 am Mittwoch dann sehr deutlich.

"Es war intensiv, aber irgendwann sind wir nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen", sagte der zweite Rückkehrer Thomas Müller nach dem Spiel. "Wir waren in den Offensivaktionen relativ klar." Bundestrainer Joachim Löw meinte: "Wir haben hinten nicht viel zugelassen, haben uns das Leben aber selbst ein bisschen schwergemacht."

Vor drei Jahren, auch damals hatte es geregnet, waren die deutschen Spieler unter überschwänglichem Jubel der gegnerischen Fans vom Rasen gegangen, Tausende kleine Österreich-Fahnen schwenkten die Zuschauer damals. Diesmal war die Kulisse in der fast leeren Arena in den deutschen Farben dekoriert, "Jogis Jungs" stand in fetten weißen Lettern auf schwarz-rot-gelbem Plastik, das über die grauen Sitzschalen gespannt war und im Wind flatterte.

Hummels, 32, hatte am Mittwoch von Vornherein eine Hauptrolle inne. Wie Müller, 31, spielte er erstmals seit seiner Ausbootung im März 2019 wieder für die Nationalmannschaft. Wie Müller sollte er den Ton angeben. Anders als Müller musste er dafür als Abwehrchef das ausgewiesene Problem-Ressort der DFB-Elf anführen, in wahrscheinlich anderer Besetzung als beim EM-Start gegen Frankreich am 15. Juni. Löw stellte eine Dreierkette auf, mit Hummels als linken Innenverteidiger, Niklas Süle in der Mitte und Matthias Ginter daneben. Antonio Rüdiger vom FC Chelsea, dessen Stammplatz als sicher gilt, war genau wie die anderen Champions-League-Finalisten noch nicht dabei.

Detailansicht öffnen Poulsen macht das 1:1 mit dem ersten dänischen Torschuss. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Eine Dreierkette aus drei Innenverteidigern, die defensivere Variante im Vergleich zur Viererkette mit zwei Abwehrspielern in der Mitte, das könnte bei der EM aber tatsächlich der Plan für schwere Gegner sein, wie sie gleich zum Auftakt auf Deutschland warten, nicht nur Frankreich, sondern auch Portugal danach. Dänemark hat zwar keine vergleichbare offensive Wucht, aber immerhin Bundesligastürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig, der meistens Süle beschäftigte. Der Verteidiger des FC Bayern war zuletzt damit aufgefallen, in freiwilligem Zusatztraining an seiner ausbaufähigen Verfassung zu arbeiten. In seinen Zweikämpfen, seinem Stellungsspiel, wirkte er am Mittwoch recht souverän, Defizite waren kaum zu sehen. Das deutsche Spiel wirkte eher auf Sicherheit bedacht organisiert, was lange gut funktionierte - bis Poulsen mit Dänemarks erster Chance in der 71. Minute nach Vorlage des dabei ungestörten Christian Eriksen traf. Süle grätschte am Pass vorbei, Hummels dem Schuss hinterher.

"Wir müssen jetzt vor dem Lettland-Spiel ein paar intensive Einheiten einstreuen, vor allem im taktischen Bereich", meinte Löw. "Defensiv und offensiv müssen wir noch ein paar Abläufe einüben. Einige Laufwege haben nicht gestimmt, das ist weiterhin das Thema."

Die späte Analyse des Bundestrainers sah man während des Spiels. In eigenem Ballbesitz war es ein Auftritt, dem man den frühen Zeitpunkt der Vorbereitung anmerkte. Müller war so oft und laut zu hören, wie es in der vergangenen Saison auch beim FC Bayern war. Aber anders als dort ist in der Nationalmannschaft logischerweise noch wenig aufeinander abgestimmt. Es dauerte bis kurz vor der Halbzeit, bis Serge Gnabry das dänische Tor mit einem Distanzschuss erstmals so richtig gefährdete: Er traf die Latte, nachdem ihn Neuhaus mit seinem Pass gefunden hatte und Gnabry mit einem Haken in die Mitte gezogen war.

Detailansicht öffnen Das 1:0 von Florian Neuhaus nach guter Flanke von Robin Gosens. (Foto: Frederico Gambarini/AP)

Das deutsche Spiel wirkte meistens dann durchdacht, wenn sich in Joshua Kimmich der defensive Mittelfeldspieler zwischen die Verteidiger fallen ließ, was in einer Dreierkette üblicherweise eher nicht so gedacht ist. Allerdings konnte man die Abläufe in der Offensive kaum beurteilen, ohne darauf hinzuweisen, dass gerade im Mittelfeld noch einige Spieler fehlten, die zum EM-Start für das Initiieren von Angriffen verantwortlich sein sollen: Der noch angeschlagene Leon Goretzka zum Beispiel, der bis vor Kurzem mit dem Coronavirus infizierte Toni Kroos oder Ilkay Gündogan von Manchester City.

Neuhaus, der eher mit Außenseiterchancen auf EM-Spielminuten nominierte Gladbacher, nutzte die Gelegenheit, um sich zu zeigen. Ihm gelang viel und es passte zu seinem Abend, dass er in der 48. Minute aus dem Getümmel im dänischen Strafraum zum 1:0 traf, nach einem Angriff über Gosens auf der linken Seite. Auch der Außenverteidiger von Atalanta Bergamo fand mit zunehmender Spieldauer etwas besser in die Partie, er hatte nach 54 Minuten die Chance zum 2:0. Lukas Klostermann, sein Pendant auf der rechten Seite, wechselte Löw nach einer Stunde aus.

In der Schlussphase, nach dem Ausgleich der Dänen, war weiter die deutsche Mannschaft dominant. Kimmich traf noch mal den Pfosten, Löw gab in Kevin Volland einem weiteren Angreifer die Gelegenheit, für sich zu werben. Doch eine Torchance hatte er nicht mehr.