9. Oktober 2018, 19:36 Uhr Nationalmannschaft Charmeoffensive

Die DFB-Auswahl absolviert vor den schweren Aufgaben in der Nations League Spielen ein öffentliches Training in Berlin - auch, weil sie wieder näher an die Fans heranrücken möchte.

Von Javier Cáceres, Berlin

Am Dienstagmittag gestand Bundestrainer Joachim Löw, dass er sich gar nicht mehr daran erinnern konnte, wann das DFB-Team seine Fans letztmals mit einem öffentlichen Training beglückt hatte. So lange war das her. "Das war Teil unserer Selbstkritik nach der WM, dass wir gesagt haben: Wir müssen uns auch gegenüber den Fans wieder öffnen", sagte Löw. Wenige Stunden später startete die Nationalmannschaft in ihre Charmeoffensive: Das Team verließ sein Luxushotel im Berliner Tiergarten und begab sich ins Amateurstadion von Hertha BSC, wo sich 5 000 Fans versammelt hatten, um der versprochenen öffentlichen Arbeit zu folgen. Die war den Nations-League-Duellen in Amsterdam (am kommenden Samstag) und in Saint-Denis (am darauffolgenden Dienstag) vor- und vor allem dem WM-Desaster nachgeschaltet. Man wolle nichts inszenieren, "sondern zeigen, dass wir auch richtig arbeiten vor solchen Spielen", sagte Löw.

Dass die Sitzung mit einer akademischen Viertelstunde begann, tat der Begeisterung der Zuschauer und der entspannten Atmosphäre keinen Abbruch. Zumal viele erst spät dazustießen. Es herrschte eine Geräuschkulisse wie im Freibad, als die Nationalspieler, von Thomas Müller angeführt, den Platz betraten, mit dem Ball herumdaddelten und sich dann anschickten, zwei Runden um den Platz zu drehen, um die Muskeln ein wenig zu wärmen. Derweil nutzte Löw die Gelegenheit, das Volk lächelnd zu grüßen, den Arm erhoben wie bei einem Segen. Das Volk grüßte freundlich zurück. Auf den Rängen hatte sich lokale Fußballprominenz versammelt, unter ihnen frühere Hertha-Angreifer wie Michael Preetz und Andreas Thom, heuer Manager beziehungsweise Stürmer-Trainer bei Hertha BSC - oder Felix Kroos (Union Berlin), Bruder von Nationalspieler Toni Kroos.

"Es ist schön, die Tore mal wieder aufzumachen", sagte DFB-Manager Oliver Bierhoff, als er sich einer improvisierten Medienrunde stellte, mit den vollbesetzten Rängen als Kulisse. Von einer "Entfremdung" von den Fans könne aber keine Rede sein. Denn: "Wir haben in 2018 vor der WM mehr Trikots verkaufen können als 2014. Die Begeisterung für die Mannschaft war also da." Das Gefühl, dass man mal wieder an die Fans heranrücken müsse, war freilich auch da, "dass die Kinder die Spieler aus der Nähe sehen, Selfies und Autogramme bekommen". Oder eben Treffer in ein Miniaturtor feiern können, bei denen sich insbesondere Bayern-Verteidiger Niklas Süle hervortat. Den Jubel der hörbar jungen Fans gab er mit Gesten zurück.

Ansonsten wurde tatsächlich mit großer Seriosität gearbeitet, in Abwesenheit von Kevin Trapp, Jonas Hector (geschont) und Leon Goretzka (verletzt). Auch Jérôme Boateng und Nico Schulz gingen nicht über die volle Trainingsdistanz, sie schrieben dafür ausdauernd Autogramme, so wie die anderen Nationalspieler nach verrichteter Schicht. Man werde derlei "in regelmäßigen Abständen machen", sagte Bierhoff. Das nächste Mal im November, Deutschland trägt dann in Leipzig ein Testspiel gegen Russland aus - und dann in Gelsenkirchen das letzte Gruppenspiel der "Nations League", bei dem es um den Abstieg aus der A-Gruppe gehen könnte. Wenn die Spiele gegen die Niederlande und Frankreich denn missglücken sollten.