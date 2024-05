Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in Berlin 27 Spieler in seinen vorläufigen Kader für die Fußball -Europameisterschaft berufen. Nicht dabei sind Mats Hummels von Borussia Dortmund sowie vom FC Bayern Leon Goretzka und der aktuell verletzte Serge Gnabry. Hummels und Goretzka waren in der Vergangenheit Stammspieler im Nationalteam und werden das Turnier in Deutschland nun verpassen.

Nagelsmann führt mit dem Kader für die Heim-EM die Richtungsentscheidungen fort, die der 36-Jährige vor den Länderspielen im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) getroffen hatte. Neu dabei sind nur der damals gesperrte Münchner Leroy Sané, der Dortmunder Nico Schlotterbeck und überraschend Torhüter Alexander Nübel vom VfB Stuttgart, der bisher noch kein Länderspiel absolviert hat.

In einer multimedialen Verkündung des DFB waren seit Sonntag bereits 18 EM-Fahrer bekannt geworden, darunter Kapitän Ilkay Gündogan, Stammtorwart Manuel Neuer und Turnierneulinge wie Florian Wirtz vom Meister Bayer Leverkusen und Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern. In Berlin kamen nun noch neun Spieler dazu, darunter Toni Kroos und Thomas Müller. Aus dem 26-köpfigen Kader der WM 2022 in Katar sind nur zwölf Akteure wieder dabei.

Die offizielle Kaderliste mit maximal 26 Namen muss erst am 7. Juni dem europäischen Fußballverband Uefa übermittelt werden. Einen Spieler muss Nagelsmann also noch streichen. Sollte sich ein deutscher Feldspieler vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München schwerer verletzen und würde ein Uefa-Arzt diese Verletzung bestätigen, dürften nach den Turnier-Bestimmungen auch noch danach Spieler nominiert werden und den oder die Verletzten ersetzen. Schwerer verletzte Torhüter dürfen sogar während des Turniers ersetzt werden.

Ebenfalls am Donnerstag gab der DFB bekannt, dass nach Nagelsmann auch das restliche Trainerteam seine Verträge bis zur WM 2026 verlängert hat. Demnach bleiben die Assistenten Sandro Wagner und Benjamin Glück ebenso dabei wie Torwarttrainer Andreas Kronenberg und Standardspezialist Mads Buttgereit. "Ich freue mich extrem, dass mein Team verlängert hat. Das war eine Grundvoraussetzung für mich, weiterzumachen", sagte Nagelsmann. "Alle waren da sehr schnell Feuer und Flamme wie ich, den Weg weiterzugehen." Es sei bekannt, "dass man als Chef nur so gut ist wie das Team drum herum", führte Nagelsmann aus. Auch für die Mannschaft sei dies "ein gutes Signal".

Gastgeber Deutschland eröffnet die EM-Endrunde am 14. Juni in München gegen Schottland. Das Endspiel findet am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt.

Der vorläufige EM-Kader in der Übersicht

Tor - Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Abwehr - Joshua Kimmich (FC Bayern), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt, Waldemar Anton (beide VfB Stuttgart), David Raum, Benjamin Henrichs (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Mittelfeld - Toni Kroos (Real Madrid), Robert Andrich, Florian Wirtz (beide Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané (alle FC Bayern)

Sturm - Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Thomas Müller (FC Bayern), Maximillian Beier (TSG Hoffenheim)