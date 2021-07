Der neue Bundestrainer Hansi Flick will seine Pläne mit der Nationalelf kurz vor dem Bundesliga-Start erläutern. Die Vorstellung des 56-Jährigen ist laut kicker am 10. August in Frankfurt geplant. Offiziell tritt der frühere Trainer des FC Bayern sein neues Amt am Sonntag an. Bis zum Start mit drei WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein, Armenien und Island Anfang September muss Flick noch Personalien klären. Nach dem Abschied von Andreas Köpke sucht er einen neuen Torwarttrainer. Offen ist auch die Zukunft der zur EM zurückgeholten Routiniers Thomas Müller und Mats Hummels.