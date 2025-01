Von Anna Dreher

Die Aufmerksamkeit der Liga lag gerade ohnehin an der Stamford Bridge im Westen Londons, der passenden Bühne für das, was kommen sollte. Zehn Minuten dauerte es noch bis zum Anpfiff des Spitzenspiels in der Women’s Super League zwischen Chelsea und Arsenal, als Chelsea bestätigte, worüber seit Tagen geredet worden war: Naomi Girma wechselt aus den USA von San Diego Wave zum englischen Meister und aktuellen Tabellenführer. Für eine kolportierte Summe von 1,1 Millionen Dollar, also rund eine Million Euro. Girma ist damit die teuerste Spielerin der Welt, sie steht für eine neue Dimension des Transfermarktes. So viel Geld wurde für eine Fußballerin noch nie überwiesen – erst recht nicht für eine Defensivspezialistin.