"Will der mich verarschen!?"

Julian Nagelsmann war schon während der Partie außer sich, nach dem 2:3 seiner Bayern in Gladbach wütete er im Kabinengang.

Nach der 2:3-Niederlage in Gladbach ist Julian Nagelsmann wegen der frühen roten Karte gegen Dayot Upamecano außer sich. Schon kurz darauf muss er sich für seine Wortwahl entschuldigen.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Das Spiel war bereits eine Viertelstunde vorbei, da tobte Julian Nagelsmann immer noch wütend durch die Katakomben des Borussia-Parks. "Will der mich verarschen!?", schrie Bayern Münchens Trainer im hohen Dezibel-Bereich, wohl nicht ganz zufällig just in jenem Moment, als er vor etwa 50 Journalisten die Interview-Zone passierte. Alle sollten es wissen. Die ganze Welt sollte wissen, dass die Münchner sich verschaukelt fühlten bei der 2:3 (1:1)-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach.