Die deutsche Delegation war noch nicht in der Luft, als die gute Nachricht sie erreichte. Als sich der DFB-Tross am späteren Vormittag des 2. Juni allmählich zum Abflug nach Chicago bereitmachte, berichteten die Nachrichtenagenturen von einem neuen Beschluss des International Football Association Board (Ifab). Demnach sei es bei der Fußball-WM erlaubt, in den Trinkpausen Laptops zum Einsatz zu bringen – sofern es sich dabei um „kleine, mobile, tragbare Geräte“ handele. Einschränkend wurde hinzugefügt, dass die Spieler während dieser cooling breaks auf dem Platz zu verbleiben hätten; es sei aber nicht verboten, dass die Trainer mitsamt ihrem (kleinen) Equipment zu den Spielern auf den Rasen dürften.