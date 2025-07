Am Mittwoch war Bundestrainer Julian Nagelsmann als Gastredner zurück in Leipzig, einer Stadt, die er, wie er rückblickend sagte, im Sommer 2021 zu früh verlassen habe. „Nicht, dass es ein Fehler war, zum FC Bayern zu gehen …“, schob Nagelsmann auf dem Podium zwar noch nach. Doch da hatte seine Reue über den millionenschweren Trainerwechsel einst von RB nach München längst den großen Kongress-Saal des Leipziger Zoos aufhorchen lassen. Der beherbergte am Mittwoch die internationale Trainerkonferenz des Bundes der Deutschen Fußball -Lehrer (BDFL).

Es war nicht die einzige Schlagzeile, für die Nagelsmann dort sorgte. Der Bundestrainer erklärte auch, dass sein Kader für die Weltmeisterschaft 2026 „so gut wie steht“, obwohl das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada erst in knapp einem Jahr steigt (und Deutschland sich, wie auch Nagelsmann betonte, erst qualifizieren muss). Er habe „rund 35 Spieler“ im Kopf, die er mitnehmen wolle, so Nagelsmann. Welche das sind, behielt er zwar für sich; anhand der kommenden Nominierungen wird sich aber weitgehend ermitteln lassen, wer sich den Sommer 2026 besser freihält. Und im Umkehrschuss: wer nicht.

Planungen der Nationalmannschaft : Biete Mittelfeld, suche Chef In der Geschichte des DFB war ein starkes Zentrum immer die Basis des Erfolgs. Doch ein Jahr vor der WM ist völlig unklar, wen Bundestrainer Julian Nagelsmann dort aufstellen soll. Sechs Lösungsvorschläge für die Sechserposition. SZ Plus Von Christof Kneer und Philipp Selldorf ...

In einer personellen und taktischen Kardinalfrage allerdings legte sich Nagelsmann bereits erstaunlich fest: Joshua Kimmich kehre „Stand jetzt“ von der Rechtsverteidigerposition wieder ins zentrale Mittelfeld zurück, gab der Bundestrainer bekannt. Und das, obwohl Nagelsmann einräumte, dass Kimmich 2024 der beste Rechtsverteidiger der EM gewesen sei und dass er aus dieser Position heraus 2025 „in der Nations League 85 Prozent unserer Tore vorbereitet“, also einen „Super-Einfluss genommen“ habe.

Der Grund für die Entscheidung sei, dass der FC-Bayern-Häuptling Kimmich „einer von zwo, drei Spielern ist, die im Klub immer“ auf der Sechser-Position spielen, und dass wir aufgrund der Kürze der Zeit nicht die Option haben, zu viel zu gamblen.“ Nagelsmanns Argument: „Wir müssen schauen, dass wir auf dieser Position im Rhythmus sind.“ Kimmichs Comeback im Zentrum bedeute, dass er „die Struktur“ der DFB-Elf „ein bisschen anpassen“ werde. Für die nun wieder vakante rechte Außenbahn sieht Nagelsmann mehr defensiv denkende als offensiv ausgerichtete Kandidaten.

Dazu passte auch die Bemerkung des Bundestrainers, es sei generell geboten, „in gewissen Momenten wieder ein bisschen altmodischer“ zu denken, sprich: defensiver. Und wohl auch körperlicher zu agieren, denn: „In den großen Jahren (der Nationalmannschaft) waren auch nicht nur zehn Edeltechniker auf dem Acker“, betonte Nagelsmann. Diese Überlegungen bedeuteten allerdings nicht, dass man „komplett back to the roots“ gehen wolle. Dass es wichtig sei, „erst mal zu null zu spielen“, heiße nicht, „dass wir nur Bälle nach vorn kloppen und nach dem zweiten Ball rennen. Das ist nicht meine DNA“, präzisierte der Coach.

Der unlängst vom Experten Matthias Sammer geäußerten Grundsatzkritik am Zustand des deutschen Fußballs, die unter anderem darin gipfelte, dass Sammer den Verlust der deutschen Verteidigungsfähigkeit beklagte, widersprach Nagelsmann nur punktuell. Die grundsätzlichen Missbilligungen hält er für diskussionswürdig. Dass Sammer und der frühere FC-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge jedoch ihre Mängellisten nicht ihm persönlich, sondern über Medien wie dem Kicker unterbreitet hatten, störte Nagelsmann gewaltig.

Für den Heißsporn Rüdiger gelten nun „rote Linien“, eine Rückkehr von Manuel Neuer ist vorerst kein Thema.

Weitere konkrete Personalien, die der Bundestrainer in Leipzig thematisierte, führten zu seinen aktuellen Sorgenkindern aus der spanischen Liga, Antonio Rüdiger und Marc-André ter Stegen. Den Real-Madrid-Verteidiger Rüdiger lobte Nagelsmann nicht nur als „eigentlich superlieben Kerl“, sondern auch dafür, dass er „richtig Bock“ habe, zu verteidigen, auch wenn das „manchmal etwas crazy“ aussehe. Von derart gepolten Spielern hätte Nagelsmann gerne mehr im DFB-Aufgebot. Aber: Man habe für Rüdiger auch klare „rote Linien definiert“. Ausraster wie jener vom spanischen Pokalfinale im Frühjahr, als Rüdiger einen Gegenstand nach dem Schiedsrichter warf, seien künftig nicht mehr hinnehmbar.

Die andere Grußadresse über die Pyrenäen ging nach Barcelona, zu dem am Dienstag in Bordeaux am Rücken operierten Torwart ter Stegen. Für den Schlussmann des FC Barcelona sei alles „total bitter gelaufen“, sagte Nagelsmann. Vor allem aber wiederholte er am Mittwoch seine Festlegung, dass ter Stegen, 33, beim DFB-Team die „Nummer eins“ sei – mit einer wichtigen Einschränkung: „Wenn er gesund ist und im Verein die Nummer eins ist.“ Nagelsmann geht davon aus, dass dies bis zur WM der Fall sein wird. Damit erübrige sich „Stand jetzt“ auch jede Debatte über eine neuerliche Rekrutierung des zurückgetretenen FC-Bayern-Keepers Manuel Neuer, der beim Turnier in Amerika 40 Jahre alt wäre.

Ob ter Stegen bei seinem Klub ins Tor zurückkehrt, ist allerdings offen. Ter Stegen und der FC Barcelona liegen schwer über Kreuz; seine Herabstufung zur Nummer drei im Klub – hinter Zugang Joan García und Wojciech Szczesny – dürfte auch im Winter nicht revidiert werden. Zurzeit scheint es zudem einen kalten Krieg um die Frage zu geben, wie lange ter Stegen ausfällt. Ter Stegen selbst hatte kommuniziert, voraussichtlich nach drei Monaten wieder zur Verfügung zu stehen. Der Klub hingegen veranschlagt offiziös eine mindestens viermonatige Pause, da sich ter Stegen nun schon zum zweiten Mal nach Ende 2023 am Rücken operieren lassen musste. Die Frage soll alsbald von einem unabhängigen Ärztetribunal der Liga geklärt werden.

Sie ist für Barcelona von fundamentaler Bedeutung. Denn sollte ter Stegens Pause mehr als vier Monate betragen, dann könnte der Verein 80 Prozent vom Gehalt des Torwarts buchhalterisch dafür aufwenden, um beim spanischen Ligaverband eine Spielerlaubnis für García zu erwirken. Ob dies angesichts der Finanzlage des milliardenschwer verschuldeten Klubs ohne diesen Kniff ginge, gilt als fraglich. Die Frage ist also, ob ter Stegen bei diesem Spiel mitspielt. Wie Spaniens Ligaverband am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, muss der aktuell von seinem Arbeitgeber zutiefst enttäuschte ter Stegen seine Ärzte von der Schweigepflicht entbinden, damit das Tribunal eingeschaltet werden kann. Andernfalls stünde Barça womöglich ein größeres Problem ins Haus.