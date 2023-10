Stolz präsentierte Julian Nagelsmann seine erste Trophäe als Bundestrainer: Ein dunkelblaues Trikot mit seinem Namen und der "1" auf Brust und Rücken war das Gastgeschenk der Footballer der New England Patriots für den neuen Coach der Nationalmannschaft. Der Trip der DFB-Kicker an die US-Ostküste soll unter anderem eine Kooperation mit den Footballern forcieren, auch Spieler wie Thomas Müller und Mats Hummels hielten Trikotgeschenke der Patriots lachend in die Kameras. Der frühere deutsche NFL-Profi Markus Kuhn hatte die Shirts ans DFB-Team verteilt.