Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Fußball -Nationalmannschaft nicht mehr ausgeschlossen, wird eine endgültige Entscheidung aber erst bei der offiziellen Nominierung am Donnerstag verkünden. „Ich halte an meiner Eingangsthese fest, dass ich zuerst das Gespräch mit den Spielern suche. Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert, das hat noch nicht stattgefunden“, sagte Nagelsmann am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Zuvor hatte Sky berichtet, dass Neuer nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 sein Comeback in der DFB-Auswahl geben wird. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt. „Es gibt einen Tag X, wo die Nominierung stattfindet. Wenn ich anfange, nur weil ich mich getrieben fühle und Deutschland über gewisse Themen diskutiert, Dinge vorwegzunehmen und zu verkünden, dann bewerte ich nicht alles, was ich sehe“, sagte Nagelsmann und betonte, dass „jeder Spieler das Recht habe, die Information von mir zu bekommen. Ich bin weit davon weg, mich treiben zu lassen.“

Wenn Neuer zurückkehrt, wäre es ein harter Schlag für Oliver Baumann. Nagelsmann hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Hoffenheimer nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon geht Baumann auch weiterhin aus. „Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info“, sagte Baumann in der ARD nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.

Nagelsmann wird seinen 26er-Kader am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt geben. Bis dahin werde er „62 Telefonate“ führen. Möglicherweise will er auch das Ergebnis einer Untersuchung bei Neuer abwarten. Der Münchner musste beim 5:1 gegen den 1. FC Köln in der zweiten Halbzeit mit Wadenproblemen ausgewechselt werden.

Neuer war nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien und 124 Länderspielen aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Er würde beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) seine fünfte WM spielen. Neuer wurde 2014 mit Deutschland in Brasilien Weltmeister, 2018 in Russland und 2022 in Katar erlebte der Schlussmann des FC Bayern aber mit dem jeweiligen Vorrunden-Aus auch zwei riesige Enttäuschungen. Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2027 verlängert.