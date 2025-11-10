Zum Hauptinhalt springen

DFB-TeamNagelsmanns Klartext in Richtung Sané

Lesezeit: 4 Min.

Julian Nagelsmann kann mit dem DFB-Team in Luxemburg (Freitag) und gegen die Slowakei (Montag) die Qualifikation zur WM sicherstellen.
Julian Nagelsmann kann mit dem DFB-Team in Luxemburg (Freitag) und gegen die Slowakei (Montag) die Qualifikation zur WM sicherstellen. (Foto: Sebastian Räppold/Matthias Koch/Imago)

Zu Beginn der Länderspielwoche formuliert der Bundestrainer eine deutliche Botschaft an den Flügelstürmer. Bei anderen Personalien gibt sich Nagelsmann milder.

Von Javier Cáceres, Wolfsburg

Es versündigte sich an der Wahrheit, wer behauptete, Wolfsburg sei ein 1A-Tourismusziel. Es gibt dazu eine Sottise des früheren Stürmers Nicklas Bendtner, der vor ziemlich genau zehn Jahren die Reporter der Zeitschrift 11Freunde mit der Frage empfing, ob sie sich einen Eindruck von der Stadt hätten verschaffen können. Touché, antworteten die Reporter sinngemäß; sie hätten die Strecke vom Bahnhof bis zur Fußballarena (laut Google Maps: 1,4 Kilometer) im Taxi zurückgelegt. „Na, dann habt ihr ja alles gesehen.“

DFB-Kader mit Saïd El Mala
:Nagelsmanns Aktion Gamechanger

Der Bundestrainer überrascht auch mit dem letzten Aufgebot des Jahres wieder. Der Kölner Saïd El Mala ist neu dabei, Leroy Sané kehrt zurück – und genauso unerwartet fehlen ein paar WM-Kandidaten.

SZ PlusVon Christof Kneer

