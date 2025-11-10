Es versündigte sich an der Wahrheit, wer behauptete, Wolfsburg sei ein 1A-Tourismusziel. Es gibt dazu eine Sottise des früheren Stürmers Nicklas Bendtner, der vor ziemlich genau zehn Jahren die Reporter der Zeitschrift 11Freunde mit der Frage empfing, ob sie sich einen Eindruck von der Stadt hätten verschaffen können. Touché, antworteten die Reporter sinngemäß; sie hätten die Strecke vom Bahnhof bis zur Fußballarena (laut Google Maps: 1,4 Kilometer) im Taxi zurückgelegt. „Na, dann habt ihr ja alles gesehen.“