Es versündigte sich an der Wahrheit, wer behauptete, Wolfsburg sei ein 1A-Tourismusziel. Es gibt dazu eine Sottise des früheren Stürmers Nicklas Bendtner, der vor ziemlich genau zehn Jahren die Reporter der Zeitschrift 11Freunde mit der Frage empfing, ob sie sich einen Eindruck von der Stadt hätten verschaffen können. Touché, antworteten die Reporter sinngemäß; sie hätten die Strecke vom Bahnhof bis zur Fußballarena (laut Google Maps: 1,4 Kilometer) im Taxi zurückgelegt. „Na, dann habt ihr ja alles gesehen.“
DFB-TeamNagelsmanns Klartext in Richtung Sané
Lesezeit: 4 Min.
Zu Beginn der Länderspielwoche formuliert der Bundestrainer eine deutliche Botschaft an den Flügelstürmer. Bei anderen Personalien gibt sich Nagelsmann milder.
Von Javier Cáceres, Wolfsburg
DFB-Kader mit Saïd El Mala:Nagelsmanns Aktion Gamechanger
Der Bundestrainer überrascht auch mit dem letzten Aufgebot des Jahres wieder. Der Kölner Saïd El Mala ist neu dabei, Leroy Sané kehrt zurück – und genauso unerwartet fehlen ein paar WM-Kandidaten.
Lesen Sie mehr zum Thema