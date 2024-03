Von Philipp Selldorf, Lyon

Das Groupama-Stadion steht mit der Stadt Lyon, zu der es angeblich gehört, in ungefähr so enger Verbindung wie der Flughafen Hahn zur Stadt Frankfurt, deren Nähe er angeblich genießt. Das Groupama-Stadion, in dem sich am Samstag die Nationalteams von Frankreich und Deutschland zum Testspiel treffen, erreicht man als Bewohner der Stadt nach einer tagesfüllenden Reise. Für Julian Nagelsmann war der Weg am Freitagnachmittag aber etwas kürzer. Als Bundestrainer ist er gewissermaßen Staatsgast und hat somit Vorfahrt auf den vollen Straßen. So erschien er pünktlich zur obligatorischen Pressekonferenz, um dort eine wichtige Mitteilung zu machen, die er im Laufe der Woche unterlassen hatte.