Man hätte gerne gewusst, was der Tribünengast Joachim Löw in der 60. Minute dieses Nations-League-Halbfinales dachte. Vielleicht hat er, wie es so seine Art ist, den Rasen nach Schnittstellen abgesucht oder nach den „Zwischenräumen“, die er so liebt. Vielleicht hat Löw sich auch schon auf den nächsten Abend gefreut, weil im zweiten Halbfinale ja die Spanier spielen würden, die er noch mehr liebt als Zwischenräume. Wahrscheinlich eher nicht gedacht hat der 65-Jährige in diesem Moment an ein Fußballspiel, das vier Jahre zuvor auf demselben Münchner Rasen ausgetragen wurde, unter seiner Verantwortung.