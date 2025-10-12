Begegnungen mit Nordirlands Nationalelf gehören seit einigen Jahren zum Standardprogramm der deutschen Auswahl. Lange bevor Julian Nagelsmann das nordirische Ehrgefühl verletzte, indem er sich über die zweckmäßige Spielweise des Gegners äußerte – ein wenig blasiert, wie die Angesprochenen fanden –, hat auch sein ästhetisch anspruchsvoller Vorvorgänger Jogi Löw Missfallen am traditionellen Konzept der Insulaner zu erkennen gegeben. Im heimischen Stadion Windsor Park schlagen die Hausherren die Bälle oft so hoch nach vorn, dass diese den Ausblick auf den von Van Morrison besungenen Küstenort Carrickfergus genießen könnten – vorausgesetzt, Bälle könnten sehen und fühlen.