Verträgt sich das in der Schaltzentrale? Ilkay Gündogan (in Weiß, links) und Joshua Kimmich beim 2:3 gegen die Türkei gemeinsam für die Nationalmannschaft in Aktion.

Von Christof Kneer, Wien

Irgendwann in der Mitte der ersten Halbzeit entschied sich Ilkay Gündogan für einen Laufweg, der ihn an einen abenteuerlichen Ort führte. Gerade sausten wieder ein paar türkische Spieler in die Lücken auf der rechten deutschen Abwehrseite, also zwang sich Gündogan zu einem Sprint, der ihn gerade noch rechtzeitig am Tatort ankommen ließ. Kurz vor der eigenen Torauslinie verhinderte er einen gefährlichen Querpass. Hierauf folgte ein Eckball, der, wie man in der Fachsprache sagt, nichts einbrachte.