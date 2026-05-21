Zu den Kuriositäten einer WM-Kadernominierung gehört, dass an diesem Tag die Spieler wichtig sind, die später nicht mehr so wichtig sind. Als Hansi Flick etwa sein Aufgebot für das Turnier 2022 in Katar bekannt gab, redete er unter anderem darüber, warum Jonas Hofmann, Mario Götze und Youssoufa Moukoko mitfahren. Keiner dieser drei spielte später eine Hauptrolle. Diesmal wurde Julian Nagelsmann zum Verzicht auf Kölns Said El Mala, Stuttgarts Chris Führich oder Dortmunds Karim Adeyemi gefragt. Warum hat Maximilian Beier den Vorzug erhalten? Wieso sind Angelo Stiller oder Nadiem Amiri dabei?