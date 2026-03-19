Ganz zum Schluss der Präsentation brachte Julian Nagelsmann einen Spieler in Erinnerung, über den er in den zweieinhalb Jahren als Bundestrainer, wenn überhaupt, dann sehr, sehr selten gesprochen hat. Die Rede war von einem Mann, der sowieso schon im Rang des Weltmeisters steht, zwölf Jahre nach Rio de Janeiro immer noch aktiv ist, aber nicht Lukas Podolski oder Julian Draxler heißt. Frage von Günther Jauch: Welchen vergessenen Veteranen hat der DFB-Coach erwähnt, als er am Donnerstagnachmittag auf dem Frankfurter Campus das Aufgebot für die beiden Test-Länderspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) vorstellte?
Julian NagelsmannSogar Matze Ginter wird jetzt gelobt
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Nach seinem umstrittenen Interview findet Julian Nagelsmann fast ausschließlich freundliche Worte für die Spieler, die er für die anstehenden Testländerspiele berufen hat. Eine vermeintliche Einsatzgarantie für Leon Goretzka relativiert er allerdings.
Von Philipp Selldorf, Frankfurt am Main
Julian Nagelsmanns Interview:Das Gegenteil von Kompany
Baumann im Tor, Kimmich hinten rechts und Goretzka im Zentrum: Drei Monate vor der WM trifft Bundestrainer Julian Nagelsmann ein paar öffentliche Festlegungen. Am Ende wird daraus eine kuriose Einzel- und Generalkritik seines Kaders.
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