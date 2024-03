Kommentar von Martin Schneider

Das ist er jetzt also - der große Wurf. So radikal wie Julian Nagelsmann an diesem 14. März hat noch kein Bundestrainer der jüngeren Vergangenheit seinen Kader umgebaut, und die Tatsache, dass es nur noch drei Monate bis zum EM-Eröffnungsspiel sind, verleiht dem Schnitt einen weitreichenden und vorentscheidenden Charakter.