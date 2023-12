Von Christof Kneer

Im März spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich und die Niederlande, zwei Gegner, gegen die man theoretisch verlieren kann. In der Praxis könnten zwei Niederlagen allerdings erhebliche Auswirkungen haben, wie man beim Blick auf die jüngere deutsche Fußballgeschichte leicht begreift. Als es im März 2006 letztmals Niederlagen vor einem Heimturnier zu verkraften galt, fanden sich auf der Reservebank des Bundestages ein paar Politiker, die die Stabilität der Republik bedroht sahen und den zuständigen Teamchef Jürgen Klinsmann vor den Sportausschuss zitieren wollten. Zu einem solchen Tribunal kam es am Ende nicht, womöglich weil sich der Sportausschuss außerstande sah, seine Öffnungszeiten an die Flugpläne aus Los Angeles anzupassen. Dort saß der Teamchef Klinsmann die Sache vergnügt aus. Womöglich entstand an den angrenzenden Stränden sogar die Idee, einen Spieler namens Odonkor für das Heimturnier zu nominieren.