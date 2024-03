Kürzlich klang der Bundestrainer so, als wolle er schnell in den Klubfußball zurück. Nun denken DFB-Vertreter laut über eine Vertragsverlängerung nach. Um Julian Nagelsmann zu unterstützen - aber auch, weil sie es offenbar ernst meinen.

Kommentar von Philipp Selldorf

Als Jürgen Klopp Ende Januar erklärte, er werde im Sommer seine Arbeit in Liverpool beenden und danach in einen langen Urlaub gehen, wurde dies beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) interessiert zur Kenntnis genommen, aber mit keiner Silbe kommentiert. Ein Bundestrainer namens Jürgen Norbert Klopp, 56, ist zwar seit vielen Jahren die Wunschvorstellung von Millionen und Abermillionen seiner Landsleute, und es gab in der jüngeren Vergangenheit auch verschiedentlich Versuche, ihn für den Job zu gewinnen. Doch seine vertragliche Verpflichtung und seine Verbundenheit mit dem Klub standen unüberwindlich im Weg.