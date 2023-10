DFB-Elf in den USA:Zwischen Trainingslager und Klassenfahrt

Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Abflug: Er und seine Nationalspieler wollen sich gemeinsam in den USA eingrooven - aber es gibt Kritik an der Reise.

Von Thomas Hürner

Vor nicht langer Zeit hätte sich keiner über dieses Bild gewundert: Julian Nagelsmann, wie er mit seinem inzwischen berühmten Longboard durch einen sonnigen Boulevard kurvt, hinter sich Palmen, in seinem Gesicht das wohlige Gefühl von Freiheit. Das Bild hätte gut auf einer dieser lästigen PR-Touren ins Ausland entstehen können, die man als Trainer des FC Bayern nicht so gern absolviert, obwohl sie attraktive Zwischenstopps wie in Miami Beach oder auf dem Sunset Strip in Las Vegas bereithalten können.