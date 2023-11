Julian Nagelsmann ist ein äußerst selbstbewusster Trainer. An diesem Abend in Wien jedoch wirkte er auf spektakuläre Weise ernüchtert.

Am Ende eines kompromittierenden 0:2 in Österreich steht für den Bundestrainer eine beunruhigende Erkenntnis: Wenn er mit dieser DFB-Elf noch Erfolg haben will, muss er womöglich seinen gesamten Coaching-Stil überdenken.