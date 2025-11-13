Zum Hauptinhalt springen

DFB-TeamNagelsmann macht Tah zum Kapitän

Lesezeit: 3 Min.

Jonathan Tah wird die Nationalmannschaft gegen Luxemburg anführen.
Jonathan Tah wird die Nationalmannschaft gegen Luxemburg anführen. (Foto: Stuart Franklin/Getty Images)

Nach Joshua Kimmichs Ausfall hätte laut DFB-Gewohnheitsrecht eigentlich Leroy Sané die Binde bekommen müssen – er hat die meisten Länderspiele. Doch der Bundestrainer hat gute Gründe, sich anders zu entscheiden.

Von Martin Schneider

Würde Julian Nagelsmann die alten Regeln der Nationalmannschaft ehren, dann müsste Leroy Sané am Freitag gegen Luxemburg die Kapitänsbinde tragen. Er würde die Wimpel mit Luxemburgs Kapitän Laurent Jans tauschen, Hände schütteln, gegebenenfalls dem Schiedsrichter bei der Platzwahl eine Seite der Münze nennen, zwischen Anstoß oder bevorzugter Spielrichtung wählen und während des Spiels erster Ansprechpartner des Unparteiischen sein. Sané, 29 Jahre alt, ist aktuell der einsatzfähige Spieler im Kader des Bundestrainers mit den meisten Länderspielen, 70 sind es an der Zahl. Und bisher war es eine Art Gewohnheitsrecht beim Deutschen Fußball-Bund, dass derjenige in Abwesenheit aller Kapitäne und Vize-Kapitäne die Binde übernimmt.

Zur SZ-Startseite

Mittelfeld der Nationalmannschaft
:Nagelsmann sucht sein Königspaar

Wer steht bei der WM im Zentrum der deutschen Nationalmannschaft? Auf der strategisch wichtigen Sechserposition hat Bundestrainer Nagelsmann noch keine Gewissheiten geschaffen – im Gegensatz zu Kollegen anderer Nationen.

SZ PlusVon Christof Kneer und Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite