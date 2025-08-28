Bundestrainer Nagelsmann redet bei der Kadernominierung für die WM-Qualifikationsspiele Klartext. Manche Medien wittern eine Abrechnung. Dabei ist seine offenherzige Art genau das, was guttut.

Dem Presse-Echo zufolge hat Julian Nagelsmann am Mittwochabend auf dem DFB-Campus einen Alleingang im Stil des einsamen Rächers unternommen: Nagelsmann „knallhart“, Nagelsmann „schießt scharf“, Nagelsmann „redet Klartext“, Nagelsmann verteilt „Seitenhiebe“ in alle Himmelsrichtungen – selbst jenseits der Boulevard-Logik und des üblichen Stumpfsinns, der zur Verfertigung von schlagkräftigen Internet-Schlagzeilen bemüht wird, waren die Interpretationen seiner Rede erstaunlich. Die Darstellungen eines Bundestrainers im imaginären Kampfanzug erweckten den Eindruck, als hätte Nagelsmann die Bekanntmachung des Personals für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele zur umfassenden Abrechnung zweckentfremdet.