Kommentar von Martin Schneider, Freiburg

Vor fünf Jahren war die Sache für Manuel Neuer klar. „Die Anstoßzeiten sind wieder sehr spät, im November ist das Wetter in Deutschland nicht optimal, und bei allem Respekt: Wir spielen nicht gegen Mannschaften, bei denen man erwarten kann, dass jeder ins Stadion kommt“, sagte der damalige Kapitän auf die Frage, warum nicht jeder in die Arena kommt. Damals hatte die DFB-Elf zwei besonders triste Länderspiele hinter sich gebracht, in Gladbach gegen Weißrussland (das Neuer bei allem Respekt meinte) und in Dortmund gegen Argentinien.