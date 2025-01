Zu seinem 125. Geburtstag verlängert der DFB die Zusammenarbeit mit Bundestrainer Julian Nagelsmann bis 2028. Der Zeitpunkt der Verkündung überrascht - und ein Name fehlt in der Verbandsmitteilung.

Von Christof Kneer

Funktionäre von Bundesligisten kennen diese Frage gut, und sie geben meistens dieselbe Antwort darauf. Die Frage kommt immer dann, wenn ein Klub eine Mitgliederversammlung vor sich hat, und sie stellt sich erst recht, wenn dieser Klub in einer kleinen Krise steckt oder in etwas, was die Reporter dafür halten. Ob man die Veranstaltung nutzen werde, um einen Transfer des Spielers X oder eine Vertragsverlängerung mit dem Spieler Y zu verkünden? So lautet dann die Frage, die auf den Kaninchen-aus-dem-Hut-Effekt abzielt und den Verantwortlichen unterstellt, sie würden das kritische Publikum mit einer überraschenden Personalentscheidung günstig stimmen wollen. Die Funktionäre antworten dann, dass man nie einen Spieler holen oder halten würde, nur um schnellen Applaus zu bekommen oder einen Abend zu retten.