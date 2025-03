Von Philipp Selldorf

16 Jahre, elf Monate und 18 Tage war Yann Aurel Bisseck alt, als er zum ersten Mal ein Bundesligaspiel von Anfang an bestritt. Peter Stöger verschaffte ihm beim 1. FC Köln den Einstand, und wenn auch die Partie gegen Hertha BSC 0:2 verloren ging (wie damals so ziemlich jedes Spiel), so waren die Verantwortlichen in einem Punkt doch sehr zufrieden. Bisseck, der als Siebenjähriger ans Geißbockheim gekommen war, werde dem FC viele gute Dienste leisten, seine – mutmaßlich große – Karriere sei „ja gar nicht zu verhindern“, wie damals der frühere Jugendmanager und spätere Sportchef Jörg Jakobs weissagte.