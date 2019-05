11. Mai 2019, 22:29 Uhr Nächste Heimniederlage Das Partyschiff sinkt

0:1 gegen den SV Werder: In Hoffenheim gestaltet sich der Abschied von Trainer Nagelsmann ganz anders als erhofft.

Vor drei Wochen sah es nach vier Siegen in Serie noch so aus, als sei die TSG Hoffenheim unaufhaltsam auf der Überholspur in die Champions League. Doch nach dem bitteren 0:1 gegen Werder Bremen und nur einem Punkt aus den letzten drei Duellen ist plötzlich auch die Qualifikation für die Europa League kaum mehr zu schaffen. Selbst mit einem Sieg im letzten Saisonspiel beim FSV Mainz 05 führt der Weg nach Europa nur noch durch Ausrutscher der Konkurrenz ans Ziel. Nach dem Leistungsabfall glaubt an ein Happyend kaum noch jemand. Trainer Julian Nagelsmann gibt zu: "Es ist jetzt nicht einfach, sich noch mal aufzurappeln."

Seinen Abschied aus Hoffenheim hat sich Nagelsmann ganz anders vorgestellt. Nach zehn Jahren im Klub wechselt der immer noch erst 31-Jährige zu RB Leipzig. Als jüngster Cheftrainer der Bundesliga-Geschichte führte er die TSG in den letzten dreieinhalb Jahren aus dem Abstiegssumpf in die Champions League. Zu gerne würde er sich mit der dritten Europapokalteilnahme in Serie aus Baden verabschieden, aber nach der ernüchternden Erfahrung gegen Bremen wird er seinem Nachfolger Alfred Schreuder (46, zuletzt Assistenztrainer bei Ajax Amsterdam) in der kommenden Spielzeit wohl keine weiteren Städtereisen durch Europa mehr ermöglichen können.

Kurz und knapp dankt der Trainer für "tolle Jahre"

Vor Anpfiff überreichte die TSG-Geschäftsführung Nagelsmann unter dem Applaus der Fans ("Danke Julian!") ein Abschiedsgeschenk. Nach Abpfiff fiel es dem ehrgeizigen Trainer schwer, sich vom Publikum zu verabschieden. "Sorry für die drei letzten Spiele", sagte Nagelsmann via Stadionmikrofon, bevor er sich kurz und knapp für "tolle Jahre" bedankte. Zusammen mit Videoanalyst Benjamin Glück und Teammanager Timmo Hardung, die ebenfalls nach Leipzig wechseln, lud der Trainer alle Klubmitarbeiter am Samstagabend zum Abschied auf ein Schiff in Heidelberg ein. "Die Stimmung ist schon verhagelt", klagte Nagelsmann, versprach aber: "Ich werde auf dem Schiff auch mal lachen. Auch wenn es schwer fällt."

Die Niederlage gegen Bremen spiegelte in ihrem Verlauf die komplette Saison wieder, die unter der Überschrift "Verpasste Chancen" enden wird. Vorne ließ die Elf erneut zu viele Möglichkeiten ungenutzt - hinten bugsierte sie sich das Gegentor wie so oft selbst hinein. In Andrej Kramaric traf gegen Bremen ein TSG-Spieler zum 27. Mal in dieser Saison Pfosten oder Latte. Und beim entscheidenden Tor durch Johannes Eggestein (39.) leistete ausgerechnet Torwart Oliver Baumann die Vorarbeit, als er einen Pass zu lässig aus dem eigenen Strafraum bugsierte. Die Bremer freuten sich ohne ihre besten Spieler Max Kruse (verletzt) und Davy Klaassen (gesperrt) über die Chance, mit einem Heimerfolg gegen Leipzig vielleicht doch noch in die Europa League einziehen zu können, auch wenn sie wie die TSG auf Patzer der Konkurrenz hoffen müssen.

Demirbay reiht Fehlpass an Fehlpass

In Hoffenheim ist nun das Hadern groß. Im Saisonverlauf verschenkte die Mannschaft trotz Führungen insgesamt 23 Punkte. Hätte sie nur ein Drittel dieser Punkte geholt, wäre die Champions League vermutlich erreicht worden. "Wir haben ganz viele Ausgangspositionen verschenkt", ärgert sich Nagelsmann. Schwer erklärlich ist der kollektive Leistungsabfall in den finalen Saisonwochen zum Beispiel bei zuvor prägenden Offensivkräften wie Belfodil oder Kramaric. Nagelsmann konstatierte: "Heute hatten wir leider zwei oder drei Spieler, die nicht auf der Höhe waren, darunter auch Strukturspieler." Wen er gemeint hatte, musste er nicht erklären. Jeder im Stadion hatte gesehen, dass Spielgestalter Kerem Demirbay bis zu seiner Auswechslung sein schlechtestes Saisonspiel absolviert hatte. Demirbay wechselt nach der Saison für die Ablösesumme von 32 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen. Dass sich der starke Techniker seinen Abschied vom TSG-Publikum so kurz nach Bekanntwerden des Transfers mit vielen Fehlpässen vermieste, ist bitter.

Womöglich ist der nahende Abschied vom Trainer ja auch ein Faktor, der einigen Profis irritiert. Kramaric hatte am Samstag zuvor nach dem wilden 2:2 in Mönchengladbach zu einer Fundamentalkritik an Nagelsmann angesetzt und dessen häufige Wechsel der Grundordnung in den Spielen mit scharfen Worten kritisiert. Doch die Kritik des Kroaten geriet nach einer erneut schwachen Leistung zur Farce. Nagelsmann kritisierte keinen Spieler namentlich, sagte aber in Anspielung auf Kramaric: "Ich will nicht den gleichen Fehler machen wie meine Spieler und Namen nennen."

Es kam noch schlimmer: Gegen Bremen verletzte sich Nadiem Amiri ohne Einwirkung eines Gegenspielers, der U21-Nationalspieler zog sich einen Außenbandriss im linken Knöchel zu. Nein, in Hoffenheim war an diesem Samstag tatsächlich niemand mehr in Feierlaune.