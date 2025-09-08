Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Mainz 05 im Januar 2024 startet Amiri richtig durch und überzeugt auch in der Nationalmannschaft.

Der Mainzer wurde in der 61. Minute eingewechselt und brachte gemeinsam mit Maximilian Beier den entscheidenden Schwung ins Spiel.

Nadiem Amiri erzielt in der 69. Minute sein erstes Tor für die deutsche Nationalmannschaft und führt das Team zum wichtigen 3:1-Sieg gegen Nordirland.

Mit seinem wichtigen Tor gegen Nordirland beweist der Mainzer Nadiem Amiri seinen Wert für die Nationalmannschaft. Und erspart der Elf von Bundestrainer Nagelsmann eine unangenehme Debatte.

Von Ulrich Hartmann, Köln

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte vor dem 3:1-Sieg gegen Nordirland am Sonntagabend in Köln viel über Emotionen und Kommunikation referiert und darüber, dass die Nationalspieler einander „anzünden“ müssten. Wie sich herausstellte, ist dem wegweisenden Treffer zur 2:1-Führung durch den Mainzer Nadiem Amiri in der 69. Minute solch eine motivierende Interaktion vorausgegangen.