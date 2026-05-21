Tennislegende Rafael Nadal spricht im Interview darüber, warum er die neue Netflix-Doku über sich nicht völlig genießen kann, worauf er in seiner Karriere am stolzesten ist, und über körperliche Schäden, die bleiben werden.

Rafael Nadal aus Manacor auf Mallorca zählt zu den größten Tennisspielern der Geschichte. Der 39-Jährige, der am 3. Juni seinen 40. Geburtstag feiert, gewann 22 Grand-Slam-Titel und war insgesamt 209 Wochen die Nummer eins der Weltrangliste. Allein bei den French Open in Paris triumphierte er 14 Mal. Mit dem Serben Novak Djokovic, der an diesem Freitag 39 Jahre alt wird, und dem Schweizer Roger Federer, 44, bildete er ein Trio, das aufgrund seiner Dominanz die Großen Drei („Big three“) genannt wurde. Nadal beendete im Oktober 2024 seine Karriere, gezeichnet von unzähligen Verletzungen. Am 29. Mai erscheint auf Netflix die vierteilige Dokumentation „Rafa“, die seine Höhen und Tiefen schildert. Im SZ-Interview spricht Nadal darüber, worauf er in seiner Karriere am meisten stolz ist, über körperliche Schäden, die bleiben werden, Parallelen zum verletzten Carlos Alcaraz und Alexander Zverevs Chancen bei den French Open.