Kommentar von Philipp Schneider

Da verabschieden sich also Rafael Nadal und Lukas Podolski tatsächlich am selben Tag von ihren Fans, der 38-jährige Mallorquiner und der 39-jährige Kölner. Adiós! Mach et joot, schwenk de Hoot! Wer denkt sich so was aus? Der Fußballgott in einem Solodribbling sicher nicht. Nur ein ökumenisches Mischwesen ist dazu in der Lage, mit Kapitänsbinde am Tennisarm, das die Freistöße auf der Backbordseite des Rasens beidfüßig tritt. Zufälle gibt’s ...