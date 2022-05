Nadal vs Djokovic bei den French Open:Der Gladiator schwächelt

Nadal vs Djokovic bei den French Open

Wie alles anfing: 2006 trug Rafael Nadal (rechts) als 20-Jähriger auf dem Weg zum zweiten Titel in Paris Muskelshirts. Novak Djokovic, damals 19, war bloß besseres Fischfutter.

Endet eine beispiellose Ära? Umjubelt schleppt sich Rafa Nadal ins Viertelfinale. Der 13-malige Turniersieger macht klar: Jedes Match könnte sein letztes in Paris sein - doch jetzt steigt das Duell gegen seinen größten Widersacher.

Von Gerald Kleffmann, Paris

Am Montagmittag hat Rafael Nadal in Jean Bouin trainiert, dem Übungsgelände direkt gegenüber dem legendären Hotel "Molitor", das einen sagenhaften, viel fotografierten Pool im Innenhof besitzt. Zumindest hatte er sich auf Court 29 für eine 90-minütige Schicht eingetragen, man kann sich das hier wie in einem ganz normalen Tennisklub vorstellen. Spielen, schwitzen, duschen, dann eine Schorle auf der kleinen, netten Terrasse, Vögel zwitschern - und weg. Ungewöhnlich war der Ortswechsel dennoch ein bisschen. Nadal spürt gerne die Anlage der French Open, die nur drei Gehminuten entfernt ist, saugt dort die Atmosphäre auf. Es ist ja sein Turnier.