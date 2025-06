Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) hat für das abgelaufene Geschäftsjahr ein „insgesamt solides Fazit“ gezogen. In einem Jahr mit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen Sommerspielen in Paris habe es 93 mögliche Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen gegeben, teilte die Nada am Dienstag bei ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin mit.Diese Zahl sei aus 12 100 Kontrollen mit 16 386 Proben hervorgegangen.