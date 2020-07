Der niederländische Fußball trauert um Wim Suurbier. Der Weltmeisterschaftszweite von 1974 verstarb im Alter von 75 Jahren. Das teilte sein langjähriger Klub Ajax Amsterdam mit. Der frühere Rechtsverteidiger des Rekordmeisters hatte im Juni einen Schlaganfall erlitten und lag seither auf der Intensivstation in einem Amsterdamer Krankenhaus.

Suurbier gehörte zur erfolgreichsten Generation des niederländischen Fußballs in den 1970er-Jahren. Mit Ajax gewann er von 1971 bis 1973 drei Mal in Serie den Europapokal der Landesmeister, dazu den Weltpokal 1972 und sieben nationale Meistertitel. 1974 erreichte er mit der Elftal des Trainers Rinus Michels das WM-Finale von München gegen die Bundesrepublik Deutschland (1:2) - zu seinen Mitspielern gehörten Legenden wie Johan Cruyff und Johan Neeskens. Auch bei der WM 1978 in Argentinien verlor Suurbier mit der niederländischen Nationalmannschaft erst das Endspiel gegen den Gastgeber. Er selbst wurde beim 1:3 nach Verlängerung in Buenos Aires von Trainer Ernst Happel in der 72. Minute eingewechselt. Zwischen 1966 und 1978 trug er 60 Mal das Oranje-Trikot der Niederlande (drei Tore).

Obwohl Suurbier in Eindhoven zur Welt kam, wurde Ajax sein Heimatverein, für den er mehr als 500 Spiele bestritt. Ajax würdigte ihn in einer Mitteilung vom Sonntagabend: "Er wurde als rechter Außenverteidiger ein wichtiger Pfeiler des 'Totalfußballs' von Ajax und der niederländischen Nationalmannschaft in den goldenen 70er-Jahren. Wir wünschen seinen Hinterbliebenen viel Kraft bei der Bewältigung des Verlusts."

Insgesamt spielte Suurbier 13 Jahre in Amsterdam. Anschließend absolvierte er in der Saison 1977/78 zwölf Bundesliga-Partien für den FC Schalke 04. Später ließ er seine Karriere in den USA (bei den Los Angeles Aztecs und den Golden Bay Earthquakes) und in Hongkong (bei Seiko SA) ausklingen.