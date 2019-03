12. März 2019, 18:29 Uhr Nachruf Pelés Partner

Coutinho halten bis heute viele für den besten brasilianischen Mittelstürmer der Geschichte, vor Romário. Nun verstarb "der Professor des Fünfmeterraums" mit 75.

Von Javier Cáceres

Die Legende besagt, dass es Coutinho irgendwann leid war, verwechselt zu werden. Er trug beim FC Santos zwar das Hemd mit der Nummer 9 und ein gewisser Edson Arantes do Nascimento alias Pelé das Trikot mit der 10. Doch von den Tribünen aus war zu oft nicht auszumachen, wer geschossen hatte - Pelé oder doch Coutinho. "Bei Tor war er es, wenn der Ball daneben ging, war ich's", sollte Coutinho Jahre später feixen. Der Neuner soll daher zu einem Trick gegriffen haben: Er schützte eine Verletzung vor und band sich einen Verband ums Handgelenk, um auch aus der Ferne zweifelsfrei identifiziert zu werden. Dass er die Geschichte später so nicht bestätigen wollte, ist im Grunde einerlei: Sie illustriert den Rang Coutinhos.

Bis heute gibt es viele, die ihn für den besten brasilianischen Mittelstürmer der Geschichte halten, vor Romário. Coutinho, "der Professor des Fünfmeterraums", debütierte 1958 im Alter von 14 Jahren, elf Monaten und sechs Tagen in der ersten Mannschaft des FC Santos - und schoss für den Klub 370 Tore in 457 Pflichtspielen, obwohl er wegen Gewichtsproblemen seine Karriere mit 30 Jahren beendete. Er holte alle erdenklichen Klubtitel und wurde 1962 (allerdings nur formal) in Chile Weltmeister. Wegen einer Verletzung musste er seinen Platz in der Elf an Vavá abtreten. Neben seinen Toren war Coutinho vor allem für seine Doppelpässe mit Pelé berühmt, der für Santos bekanntlich mehr als 1 000 Tore schoss. "Ich bin sicher, dass wir eines Tages im Himmel Doppelpass spielen werden", schrieb Pelé, nachdem er erfahren hatte, dass Coutinho am Montag an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben war. "Pelés bester Partner" (so die Zeitung Folha de São Paulo) wurde 75 Jahre alt.