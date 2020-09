Von Joachim Mölter

John Thompson jr. ist in die Geschichte des amerikanischen Sports eingegangen als erster schwarzer Chefcoach, der sein Basketball-Team zur College-Meisterschaft führte, 1984 war das. Um die Bedeutung dieses Erfolges zu ermessen, muss man wissen, welchen Stellenwert Studenten-Basketball in den USA besitzt: Die Endrunde um den Titel ist das meistbeachtete Sportereignis des Landes nach dem Super Bowl, dem Finale im American Football. Thompson selbst war stets ein wenig beleidigt, wenn man ihn auf seine historische Leistung ansprach. Er sei nicht der erste Schwarze gewesen, der die Fähigkeiten gehabt habe, eine Meistermannschaft zu formen, entgegnete er dann: Er sei bloß der erste gewesen, der die Gelegenheit dazu erhalten habe.

In jedem Fall war John Thompson jr. ein Pionier, darin sind sich alle einig, die nun um ihn trauern: Am Montag ist Thompson gestorben, drei Tage vor seinem 79. Geburtstag. "Er hat den Ton für uns alle gesetzt", sagt Doc Rivers, der schwarze Chefcoach des Profiklubs Los Angeles Clippers.

Thompson war einer der ersten Afroamerikaner, der überhaupt einen Job als Chefcoach eines Sportteams angeboten bekam. Nach einer kurzen Profikarriere, die ihm 1965 und '66 immerhin zwei NBA-Titel mit den Boston Celtics eingebracht hatte, trainierte Thompson in seiner Geburtsstadt Washington ein High-School-Team, als ihn 1972 die Georgetown University kontaktierte, eine überwiegend von Weißen besuchte Elite-Universität der US-Hauptstadt. Die Aufregung wäre größer gewesen, wenn das Basketball-Team damals nicht so irrelevant gewesen wäre, dass es den meisten eh egal war, wer es coacht. Innerhalb von einem Jahrzehnt entwickelte Thompson das Programm der Georgetown Hoyas dann zu einem führenden im College-Basketball.

Sein Einfluss reichte dabei weit über den Sport hinaus. Er setzte sich für die Rechte von Minderheiten ein, lange bevor es eine Massenbewegung wurde. Sein früherer Spieler Dikembe Mutombo sagte es so: "Unter Coach Thompson habe ich eine Menge über Basketball gelernt. Aber was am wichtigsten ist: Ich habe gelernt, wie man sich als Mensch in der Gesellschaft verhält."

Auch der US-Sportkanal ESPN würdigte Thompson als einen "Mann von wahrhaftigem Mut und wahrhaftiger Überzeugung. Ein echter Gigant auf und neben dem Spielfeld". Mit seinen 2,08 Meter und seinen 120 Kilo war Thompson eine imposante Erscheinung, die offensichtlich auch den berüchtigten Washingtoner Drogendealer Rayful Edmond beeindruckte. Als der Coach einst erfuhr, dass sich der Hoya-Fan Edmond mit Spielern anfreundete, zitierte er den Gangster in sein Büro, um ihm zu sagen, dass er sich von seinen Schützlingen fernhalten solle, und der Legende nach formulierte er das nicht als freundliche Bitte.

John Thompson jr. lebte unbehelligt weiter, er war fast 27 Jahre Chefcoach der Hoyas, länger als jeder andere. Ihm am nächsten kommt mit 13 Jahren John Thompson III, sein ältester Sohn. Es gibt freilich viele Spieler, die den Senior Thompson "als Vaterfigur betrachten", so wie es auch Patrick Ewing twitterte. Der war Center des Meisterteams von 1984, ist aktuell Cheftrainer in Georgetown und der lebende Beweis für die nachhaltige Arbeit von John Thompson jr.