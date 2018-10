7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Nachruf Ein gefeierter Geschlagener

Karl Mildenberger (r.) treibt Ali beim WM-Kampf am 10.9.1966 im Frankfurter Waldstadion vor sich her.

Karl Mildenberger, ehemaliger Box-Europameister und Gegner von Muhammad Ali, ist tot.

Von David Pfeifer

Nirgends kann ein Verlierer zu so viel Ruhm gelangen wie im Boxen. Und kein Gegner erhöhte den Unterlegenen so sehr wie Muhammad Ali. Karl Mildenberger war einer jener 56 Männer, die gegen Ali verloren haben - und die für den Rest ihres Lebens davon berichten mussten. Mildenberger tat das immer wieder ohne Groll.

Mildenberger war 28 Jahre alt, amtierender Europameister und hatte bereits mehr als 50 Kämpfe bestritten, als er am 10. September 1966 im Frankfurter Waldstadion um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht boxen durfte. Muhammad Ali, der alle überragende und überstrahlende Ausnahmeboxer, war seit zwei Jahren Weltmeister und auf Europatournee. Er boxte in vollen Stadien, auch weil er sein hartes Handwerk leicht aussehen lassen konnte.

An Karl Mildenberger war nichts leicht. Im Ring stellte er seinen Gegnern flachfüßig nach, schlug ein, zwei Führhände, schob seinen Körper in die Schlagdistanz und drückte die Schlaghand hinterher. Er variierte wenig und wich eher ungern zurück. Aber er war Rechtsausleger, und so einen hatte Ali noch nie geboxt. Linkshänder wurden üblicherweise auf die klassische Auslage umgeschult. Karl Mildenberger, der einen sehr eigenen Willen hatte, blieb bei seiner Art.

Bereits als Elfjähriger machte er seinen ersten Amateurkampf für die Box-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern. Er wurde Profi, entgegen den bissigen Ratschlägen der Fachpresse, die ihm die Qualitäten eines Max Schmeling absprach. Er heiratete und zog sich für ein paar Monate mit seiner Frau zurück. Dann tauchte er kommentarlos wieder auf. Er verlor seinen achten Kampf und machte weiter. In seinem ersten Kampf um die Europameisterschaft ging er K.o. und machte weiter. Erst im zweiten Anlauf konnte er sich den Titel sichern, es war bereits sein 45. Kampf.

Den Vergleich mit Max Schmeling musste sich Mildenberger, auch wegen seiner dichten, pechschwarzen Haare, immer wieder anhören. Und als er schließlich mit Muhammad Ali in den Ring stieg, saßen Joe Louis und Max Schmeling, die zu lebenden Legenden gewordenen Rivalen, in der ersten Reihe, daneben Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress, die Schwergewichtsklasse europäischer Berühmtheiten.

Karl Mildenberger tat, was er konnte. Er marschierte direkt auf seinen Gegner zu, schlug seine lange Rechte, um dann mit der starken Linken nachzusetzen. Man sah auch, was er nicht gut konnte: pendeln, meiden, sich decken. Er war ein einfaches Ziel für den schnellen Ali. Aber Mildenberger hatte Nehmerfähigkeiten, er steckte Serien ein, er steckte unerwartete Schlaghände ein, sein Auge schwoll zu, und Ali drosch so lange auf die Stelle, bis die Haut platzte. Mildenberger machte weiter, auch nachdem er zwei Mal zu Boden geschickt worden war. Er konnte Ali sogar treffen, weil dieser es eben zum ersten Mal mit einem Linkshänder zu tun hatte. Diese Irritation genügte, um den Weltmeister gelegentlich auf dem falschen Fuß zu erwischen und die 40 000 Zuseher im Frankfurter Waldstadion an ein Wunder glauben zu lassen. Es ertönten die Anfeuerungsrufe "Milde! Milde!".

In dieser Nacht wurde er ein großer Name in Deutschland, weit über die Boxgemeinde hinaus.

Doch das Wunder geschah nicht, in der zwölften von 15 angesetzten Runden wurde die Bestrafung durch Ali so brutal, dass der Ringrichter den Kampf abbrach.

Mildenberger bestritt anschließend noch sieben Kämpfe, von denen er drei verlor. Mit nur 31 Jahren zog er sich vom Boxen zurück, was weder Ali noch den meisten seiner Gegner gelang. Er wurde dann Bademeister, aber eigentlich auch schon Frührentner, der immer wieder von den alten Zeiten erzählen sollte, auch als sein weiterhin beneidenswert dichtes Haar bereits schlohweiß war. Durch seine Niederlage gegen den Größten hatte Mildenberger ein Ticket für die Ewigkeit gezogen: Wenn Ali in Deutschland einen Preis bekam oder etwas zu promoten hatte, wurden die beiden alten Herren für Bilder zusammengerückt, immer in Boxerpose, auch wenn diese zuletzt nur noch Mildenberger glaubhaft gelang, da Ali bereits von seiner Parkinson-Erkrankung gezeichnet war. Mildenberger blieb fit: "Mein bestes Kampfgewicht, 88 Kilo wie gegen Ali"; sagte er anlässlich seines 70. Geburtstags der FAZ. Als Ehrengast wurde er zu Kämpfen eingeladen, was ihm aber immer weniger zusagte. Mildenberger zog sich schließlich zurück, dass er unter Demenz litt, wurde bekannt, aber sonst drang nichts mehr an die Öffentlichkeit. Am 4. Oktober starb Karl Mildenberger, der heroische Verlierer, im Alter von 80 Jahren in einem Hospiz in Kaiserslautern.