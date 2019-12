Immer wieder flogen Edi Kriegers Flanken an jenem unvergesslichen Tag im Juni 1978 in den deutschen Strafraum und sollten die österreichische Fußballgeschichte für immer verändern: Berti Vogts traf nach einer Krieger-Flanke ins eigene Tor zum 1:1, Hans Krankl später zum 2:1 und schließlich zum 3:2 in der 88. Minute, zweimal nach Flanken von Krieger. Das Wunder von Cordoba wird bis heute allein mit Krankl assoziiert, in Wahrheit waren es auch die Flanken des Außenspielers, die Deutschland vorzeitig aus dem Turnier beförderten. Auch sonst konnte Krieger auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: Zweimaliger Meister und Pokalsieger mit der Wiener Austria und unter Ernst Happel beinahe Sieger im Landesmeister-Pokal 1978 - erst im Finale verloren Krieger und der FC Brügge damals gegen Liverpool. Nach seiner Laufbahn kehrte Krieger nach Wien zurück und betrieb unter anderem einen Gemüsestand am Viktor-Adler-Markt. Mit 73 Jahren verstarb er nach langer Krankheit.