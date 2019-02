10. Februar 2019, 19:54 Uhr Nachruf Der Schnellste seiner Zeit

Zum Tod des ehemaligen 100-Meter-Weltrekordlers Heinz Fütterer, genannt "der weiße Blitz".

Von Joachim Mölter

Es ist heute kaum noch zu glauben, aber die Leichtathletik war in diesem Land tatsächlich mal ein ganz bedeutender Sport, bedeutender sogar als Fußball. Obwohl die Kicker im Juli 1954 in der Schweizer Hauptstadt Bern die WM gewannen und damit identitätsstiftend wirkten für die noch junge Bundesrepublik, ist jedenfalls nicht ihr Kapitän Fritz Walter als "Sportler des Jahres" geehrt worden - sondern ein gewisser Heinz Fütterer. Der hatte in Bern nämlich gleich zwei Titel gewonnen, bei den im August ausgetragenen Europameisterschaften der Leichtathleten.

Der Sprinter Heinz Fütterer war 1954 auf dem Zenit seiner Karriere, er hatte seinerzeit eine Siegesserie, die von 1953 bis 1955 anhielt. Bei der EM im Stadion Neufeld triumphierte der damals 22-Jährige in handgestoppten 10,5 Sekunden über 100 Meter und anschließend in 20,9 über 200 Meter; das war Europarekord. Was für viele Sprinter heutzutage undenkbar ist: Fütterer absolvierte damals bis zu 100 Starts im Jahr, und er rannte sogar bis in den Spätherbst hinein. Bei einer Wettkampfreise des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) nach Japan verbesserte er am 31. Oktober 1954 in Yokohama nicht nur seine europäische 200-Meter-Marke (auf 20,8) - er egalisierte auch den vom Amerikaner Jesse Owens 1936 aufgestellten 100-Meter-Weltrekord - in 10,2 Sekunden. Der für den Karlsruher SC aktive Fütterer hatte endgültig als "weißer Blitz" in die Geschichtsbücher eingeschlagen. Im Februar 1955 folgte in 6,5 Sekunden ein Hallenweltrekord über 60 Meter. Nur bei Olympia hatte der schnellste Sprinter seiner Zeit kein Glück. 1952 erlitt er kurz vorher einen Muskelfaserriss, und zu den Spielen von Melbourne im Spätherbst 1956 trat Fütterer nach einer Verletzung mit Trainingsrückstand an. Er schied bereits im 100-Meter-Zwischenlauf aus, half aber immerhin mit, dass die deutsche Staffel Bronze gewann. Und 1958 gehörte er noch zu jenem DLV-Quartett, das den EM-Titel gewann und wenig später in Köln den Weltrekord auf 39,5 Sekunden verbesserte. Danach beendete der sechsmalige deutsche Meister seine Laufbahn. Der gelernte Fischer war später als Geschäftsmann tätig, unter anderem beim Sportartikelhersteller Puma. In der Nacht zum Sonntag ist Heinz Fütterer im Alter von 87 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in seinem Heimatort Elchesheim-Illingen gestorben.