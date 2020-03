"Be you." Viel mehr hatte Roger Mayweather nicht gebraucht, um seinen Athleten zu motivieren. Geholfen hatte ihm dabei, dass sein Athlet Floyd Mayweather Junior war, der talentierteste Boxer seiner Generation. Floyd Jr., der Neffe, war für jeden Gegner zu schnell, zu clever, zu gerissen. Und in den Rundenpausen hat ihm Roger, der Onkel, wenige Worte zugerufen, Sätze wie: "Mach weiter das, was du gerade machst." Oder eben: "Be you." Sei du selbst. Es sind Sätze, die wie selbstverständlich klingen. Für Roger Mayweather waren sie es nicht.

Roger und sein älterer Bruder Floyd Senior, der Vater von Floyd Junior, wuchsen in schwierigen Verhältnissen auf, umgeben von Gewalt, Drogen und Alkoholismus. Den Weg aus diesem Elend heraus suchten beide durch das Boxen. Doch die inneren Kämpfe endeten nie.

Roger war als Boxer erfolgreicher, er wurde Weltmeister im Superfedergewicht und im Superleichtgewicht, er boxte große Namen wie Julio César Chavez oder Pernell Whitaker. Floyd Senior verlor die großen Duelle, er kompensierte es durch große Sprüche. Floyd Senior war laut und schrill. Roger war stiller und weniger egozentrisch. So blieb das auch, als Floyd Junior Profiboxer wurde.

Damals, 1996, saß sein Vater wegen Drogenhandels im Gefängnis, Roger übernahm als Trainer. Er erkannte, dass sein Neffe dem Stil der Familie treu blieb, dass er ein defensiv denkender Boxer war, einer, der weiß, dass es gut ist, zu treffen - und dass es besser ist, selbst nicht getroffen zu werden. Unter Roger wurde Floyd Junior schneller, beweglicher, er war kaum zu treffen. Dann trainierte wieder der Vater den Sohn, in der festen Annahme, das größte boxerische Mastermind der Geschichte zu sein. 2000 feuerte ihn sein Sohn - sein Vater habe nur Perfektion akzeptiert. Wieder kehrte der Onkel in die Ringecke zurück, er führte seinen Neffen zu Titeln und großen Kämpfen. Die beiden waren auch ein gutes Team, weil Roger verstanden hatte, dass er in dieser Familiengeschichte der Nebendarsteller war. Er hörte seinem Neffen zu, der selbst ein Großmaul ist, gab ihm das Gefühl, dass er ohnehin nahe an der Perfektion boxte. Vielleicht war Roger Mayweather in diesen Jahren auch er selbst, so genau wusste das keiner; über sein wahres Innenleben sprach keiner der Mayweather-Männer. Floyd Senior übernahm noch einmal, 2006, als Roger Mayweather ein halbes Jahr im Gefängnis verbrachte, danach lebten die drei in offener Abneigung. 2008 trainierte Floyd Senior Óscar De La Hoya im Kampf gegen Floyd Junior. Und verlor.

Die Feindseligkeiten nahmen erst ab, als Roger Mayweather durch eine Diabeteserkrankung schwächer wurde, 2013 ersetzte ihn wieder sein Bruder. Roger Mayweather war zwar noch am Ring und im Gym dabei, aber die Zeit der großen Kämpfe war für ihn schon lange vorbei. Am Dienstag starb er im Alter von 58 Jahren.