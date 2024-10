Wer in den Siebzigerjahren sein Herz an Werder Bremen verlor, verlor es zuallererst an Werder Bremens Torwart. Die Grün-Weißen liefen damals zwischenzeitlich in Blau auf, waren aber die grauesten Mäuse, die man sich nur vorstellen konnte. Mittelfeld, unteres Mittelfeld, in den Siebzigern wurde Werder in der Tabelle dauernd Elfter. Der Torwart allerdings stach heraus. Dieter Burdenski, so effektiv wie elegant: Sogar im Trikot mit dem Werbeaufdruck der Fischkonservenfirma „Norda“ sah er klasse aus. Deutschland war Torwartland, in der Nationalmannschaft regierte Sepp Maier, dahinter gab es von Norbert Nigbur über Rudi Kargus und Bernd Franke viele Topkeeper. Aber Burdenski, genannt Budde, hatte bei den schwer mittelmäßigen Bremern über Jahre derart überzeugt, dass es zeitweise so schien, als würde er den überlebensgroßen Bayern Maier irgendwann im Nationalteam ablösen können.

„Budde für Deutschland!“, riefen seine Bremer Fans, und obwohl der Wind im zugigen Weserstadion vieles verwehte: Dieses Statement wurde auch bei Bundestrainer Helmut Schön nicht überhört. 1977 machte Burdenski an standesgemäßem Ort sein erstes Länderspiel, im Estadio Centenario von Montevideo. Bei Youtube sind ein paar Schnipsel aufbewahrt, so verwaschen, verwackelt und übersteuert, als hätte das Spiel nicht in Uruguay, sondern auf dem Mars stattgefunden. Aber man erkennt schemenhaft die sich zwischen den Pfosten bewegende Gestalt von Dieter Burdenski, der die Dinge in Montevideo so souverän im Griff hatte wie in Bremen: Deutschland gewann 2:0.

Bremer Chaostage: „Heute trinken wir vor dem Spiel einen schönen Fernet und dann sehen wir mal, ob es besser wird.“

Daheim in Bremen schipperte sein Herzensverein allmählich seiner größten Krise entgegen. Der Fischkonservenproduzent hatte seinen Platz auf dem Trikot an den Kamerahersteller Pentax abgetreten, die Momentaufnahmen jener Zeit sind bei Werderfreunden allerdings als Dokumente des Schreckens abgespeichert. Saison 1979/80, Chaos in der Abwehr, mehrere Trainerwechsel, Manager Rudi Assauer war zeitweise auch Coach und verfügte vor einer Partie gegen den FC Bayern (so hat das Burdenski später erzählt): „Jungs, wir haben sowieso nichts zu verlieren, heute trinken wir vor dem Spiel einen schönen Fernet und dann sehen wir mal, ob es besser wird.“ Sie verloren 0:7. Burdenski hielt, was zu halten war, hatte am Saisonende aber trotzdem 93 Treffer gefangen. Budde kassierte eine Bude nach der anderen. Statt sich in der Nationalmannschaft um das Sepp-Maier-Erbe zu kümmern, ging es mit Werder in die zweite Liga. Aber Burdenski, der natürlich für andere Klubs interessant war, blieb.

Und wurde, dank dieser Treue, endgültig Herzensbremer. Stieg mit der Mannschaft wieder in die erste Liga auf. Sah im neuen Trikot mit dem Aufdruck des Schreibmaschinenherstellers Olympia wie immer umwerfend aus. Erlebte und prägte den Aufschwung Werders in den Rehhagel-Jahren, spielte zwischen 1972 und 1988 444 Mal für Werder in der Bundesliga. Aber als sein Team 1988 deutscher Meister wurde, war Burdenski nur noch Ersatz, seinen Stammplatz hatte er an Oliver Reck verloren. Nicht alles geht auf im Leben, manchmal fehlt nur ein kleines Stück, um die Geschichte rund zu machen. Aber sie ist natürlich trotzdem eine große Geschichte.

Dieter Burdenski hat sich vielen jungen Fans in Norddeutschland auch deshalb eingeprägt, weil er oft bei Autogrammstunden in den Sportläden des Bremer Hinterlandes zu Gast war und seinen eleganten Namenszug auf Bilder, Bälle und Mützenschirme malte. Ein Geschäftsmann, schon damals, daneben später Torwarttrainer bei Werder, Ehrenspielführer, Eventmanager. Seine Bild-Kolumne lief unter dem Titel „Budde bei die Fische“, was natürlich nicht die schlechteste Idee der Redaktion war. Er hätte sich auch vorstellen können, Vereinsmanager zu sein, dazu kam es nicht. Aber Burdenski, ein unterhaltsamer (und ausgesprochen rasant sprechender) Gesprächspartner, stammte aus einer Zeit, in der man Ernüchterung noch mit Sinnsprüchen abpolstern konnte, seiner war: „Im Leben gibt es nicht nur Sahnestücke, sondern auch harten Butterkuchen.“

Wenn einer ein Kind des Fußballs gewesen ist, dann er. Ganz am Anfang, noch zu Schalker Zeiten, war die Karriere einen Moment lang umweht von den Ausläufern des Bundesliga-Skandals. Später dann wurde Dieter Burdenski bei Werder kurzzeitig trainiert von seinem Vater Herbert. Der selbst ein bedeutender Fußballspieler gewesen war und am 22. November 1950 im Spiel gegen die Schweiz das allererste Tor der deutschen Nationalmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg geschossen hatte. Vier Tage später kam sein Sohn Dieter zur Welt. Natürlich in Bremen.

Am Mittwoch ist Dieter Burdenski in Bremen überraschend gestorben. Er wurde 73 Jahre alt.