Für Bayer Leverkusen war er ein "Pionier und Erneuerer", für Reiner Calmund und Christoph Daum ein Mentor. Er selbst lernte bei einer Legende des deutschen Fußballs und prägte die Bundesliga über das Rheinland hinaus: In der Nacht zum 24. Dezember ist Willibert Kremer im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Den "glücklichsten Moment" seiner Trainerlaufbahn erlebte Kremer am 13. Mai 1979, als er das Fundament für Leverkusens Erfolgsgeschichte legte: Mit einem 3:3 gegen Uerdingen (nach 0:3-Rückstand) schaffte sein Team den Aufstieg in die erste Liga. Zuvor hatte der aus Hochneukirch bei Mönchengladbach stammende Kremer bereits eine weitere Weiche gestellt: Er hatte Reiner Calmund als Jugendbetreuer geholt, der in Leverkusen in den 1990er Jahren als Manager mit Trainer Daum eine Mannschaft formte, die es 2002 ins Finale der Champions League schaffte. Calmund würdigte Kremer nun als "wunderbaren Menschen". Kremers Scoutingteam entdeckte Spieler wie Emerson, Zé Roberto, Oliver Neuville, Michael Ballack oder Niko und Robert Kovac.

Kremer hinterließ nicht nur in Leverkusen Spuren. Den MSV Duisburg, für den er als Spieler 91 Bundesligapartien absolvierte, führte er als Trainer 1975 ins Pokalfinale und 1991 zurück in die erste Liga, er trainierte Fortuna Düsseldorf, 1860 München oder Eintracht Braunschweig. Sein Entdecker war Hennes Weisweiler. Der spätere Meistercoach holte den Flügelspieler zu Viktoria Köln, von da aus ging es in die Bundesliga zu Hertha BSC. Weisweiler gab Kremer auch seine Erfahrungen als Trainer weiter. Jahrzehnte später trauert der deutsche Fußball an Weihnachten 2021 um Kremer. "Für die Viktoria war er immer ein Idol", sagte Viktoria-Präsident Günter Pütz. "Sein Platz in der Vereinsgeschichte von Schwarz und Rot wird unantastbar bleiben", schrieb Bayer Leverkusen.