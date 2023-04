Von Christof Kneer

Wo soll man anfangen? Bei der Legende, dass Hans "Buffy" Ettmayer den Ball angeblich mit der rechten Pobacke stoppen und mit der linken weiterspielen konnte? Bei der von ihm selbst erzählten Geschichte, dass ihm "aus den schrägen Fächern" im Kühlschrank nachts immer "die Wurschtsemmeln in den Mund gefallen" seien? Bei der Tatsache, dass er bis zum Schluss mit Felix Magath befreundet war, der als Trainer einem Spieler wie Ettmayer womöglich sanft in die Pobacken getreten hätte? Buffy Ettmayer, geboren 1946 in Wien, war nicht fit, niemals, oder er war halt so fit, wie er das für nötig hielt. Und er war stolz darauf. Genauso wie auf den Spitznamen "Buffy", den ihm bei Wacker Innsbruck einst ein tschechischer Trainer verlieh. "Buffy" heißt auf Tschechisch "Dickerchen".