Der kroatische Trainer Otto Baric wurde in Österreich zur Legende - in der deutschen Bundesliga war er nicht mal eine ganze Saison

Von Christof Kneer

In seinem letzten Bundesligaspiel hatte er sie nochmal alle. Karlheinz Förster stand in seiner Mannschaft, Guido Buchwald, Jürgen Klinsmann und auch der Isländer Asgeir Sigurvinsson, einer der größten Spielmacher, der in der Bundesliga jemals lange Pässe schlug. Otto Baric hat auch nochmal sehen dürfen, wie Sigurvinsson kurz vor Schluss ein Tor erzielte, aber es hat nicht mehr gereicht. Mit 1:2 verloren die Stuttgarter im März 1986 beim 1.FC Köln, Baric musste nach einer dreiviertel Saison schon wieder gehen. Er hatte in Stuttgart etwas tun müssen, was kein Trainer gerne tut: Er musste einem Mann nachfolgen, der sich kurz vor der Heiligsprechung befand. Der feinsinnige Otto Benthaus hatte den VfB im Sommer 1984 zum Meistertitel geführt, er war sogar als deutscher Bundestrainer im Gespräch, bevor dann der noch etwas heiligere Franz Beckenbauer übernahm.

Der nicht immer leise Otto Baric kam im falschen Moment in Stuttgart, er hatte es schwer gegen das kultivierte Vermächtnis des leisen Meistertrainers Benthaus. Baric hat die Bundesliga dann schnell wieder verlassen, man wird nie erfahren, was er ihr noch alles hätte geben können. Baric war ein Achtziger-Jahre-Trainer, einer, der seine grantelnde Art stets mit einer leidenschaftlichen Umarmung mischte und seinen Spitznamen "Otto Maximal" als Kosenamen verstand. "Maximalen Einsatz" hat er immer verlangt, er hat dieses Image genossen und gepflegt; manche Weggefährten behaupten, auch sein ausgezeichnetes Kauderwelsch sei eine bewusst eingesetzte Masche gewesen. "Diese Spieler, was können nicht, können nicht deshalb nicht, weil sie nicht wollen", hat Baric einmal gesagt, tatsächlich ein Spitzensatz.

Aber wie bei vielen Trainern dieser Zeit, so täte man auch dem in Kärnten geborenen Kroaten maximal Unrecht, würde man ihn nur auf den polternden Motivator reduzieren. Der große Österreicher Hans Krankl hält Baric bis heute für einen der besten Trainer, die er je hatte, und Krankl hat immerhin in Barcelona gespielt. In Österreich holte Baric mit Wacker Innsbruck, Rapid Wien und Austria Salzburg insgesamt siebenmal den Meistertitel, außerdem stand er mit Wien (1985) und Salzburg (1994) im Europacup-Finale. Er trainierte die österreichische, kroatische und albanische Nationalmannschaft, bevor er 2007 seine Trainerkarriere beendete. Er fühle sich wie 60, "maximal", hat Baric vor einigen Jahren noch gesagt.

Nun ist er mit 88 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.