Vor knapp vier Wochen erlebte Nacho Fernández, 34, den Höhepunkt seiner Karriere: Er reckte im Wembley-Stadion die Champions-League-Trophäe in die Höhe, als Innenverteidiger und Kapitän von Real Madrid. Er war mehr als 23 Jahre beim spanischen Rekordmeister, genauer seit 2001, als er im Alter von zehn Jahren in die Jugendabteilung eintrat. Den Gedanken, seine aktive Karriere als „one-club-man“ zu beenden – als ein Spieler also, der bei einem einzigen Klub tätig war -, hat er verworfen. Am Donnerstag bestätigte Nacho im EM-Quartier der Spanier in Donaueschingen, dass er sich dem saudi-arabischen Klub Al-Ittihad anschließen werde; am Tag zuvor hatte Real in Nacho einen Spieler verabschiedet, der insgesamt 26 Titel holte, darunter sechs Champions-League-Siege.