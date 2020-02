Fußball, Rassismus: Nach den Rassismusvorwürfen durch U16-Jugendspieler von Hertha BSC und dem anschließenden Spielabbruch ist die Partie der B-Junioren-Regionalliga aus dem Dezember für die Berliner als verloren gewertet worden. Zugleich entschied das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbands in der Verhandlung am Samstag, dass sportgerichtliche Verfahren gegen den damaligen Hertha-Gegner VfB Auerbach und zwei seiner Spieler eingeleitet werden sollen. Nach Angaben von Hertha waren die Nachwuchskicker während der Partie im Dezember von ihren Gegenspielern rassistisch beleidigt worden und hatten die Partie deshalb abgebrochen. Der NOFV geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Vorwürfe zutreffen. Das Verhalten sei während des Spiels aber nicht korrekt angezeigt worden, wodurch entsprechende Strafmaßnahmen verhindert worden seien. Das Verlassen des Spielfelds sei daher nicht gerechtfertigt gewesen, weshalb der Verein verwarnt und das Spiel als verloren gewertet worden sei.

Fußball, Rassismus: Leroy Kwadwo hat nach den rassistischen Beleidigungen gegen ihn ein noch entschlosseneres Handeln aller Beteiligten gefordert. "Der Fußball hat eine große Macht. Wir sollten dann alle zusammenrücken, sagen, so geht es nicht weiter, dann spielen wir nicht", sagte der 23 Jahre alte Profi der Würzburger Kickers am Samstag im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF auf die Frage, ob Spielabbrüche eine angemessene Reaktion sein könnten. Kwadwo war am Freitag im Drittligaspiel bei Preußen Münster (0:0) von einem Zuschauer mit Affenlauten beschimpft worden. Andere Zuschauer reagierten mit "Nazis-raus"-Rufen und zeigten auf den Mann, so dass dieser in Polizeigewahrsam genommen werden konnte. Die Reaktion sei "fast eine Genugtuung" für ihn gewesen, sagte Kwadwo. "Nochmal einen großen Dank an die Fans von Preußen, die da schnell und gut gehandelt haben", fügte der Fußballer mit ghanaischen Wurzeln hinzu. Nach den Beleidigungen sei er "sauer, verwundert und enttäuscht", gewesen. "Es ist das erste Mal, dass mir so etwas widerfahren ist. Es war ein Erlebnis, das man nicht in Worte fassen kann, das man niemandem zumuten möchte", sagte Kwadwo.

Eisschnelllauf, WM: Claudia Pechstein hat bei den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Salt Lake City mit Platz acht auf ihrer Spezialstrecke über 5000 Meter überzeugt. In ihrem 53. Rennen bei Einzelstrecken-Weltmeisterschaften unterbot die fünfmalige Olympiasiegerin in 6:55,01 Minuten am Samstag zum ersten Mal in dieser Saison die 7-Minuten-Marke und kämpfte auf der Schlussgeraden ihre Laufgegnerin Sofie Haugen aus Norwegen nieder. Für eine Überraschung sorgte die Russin Natalja Woronina, die in Weltrekordzeit von 6:39,02 Minuten Martina Sablikova entthronte. Die Tschechin hatte zuvor in 6:41,18 ihren alten Weltrekord schon um 0,83 Sekunden gedrückt. Sablikova hatte zwei Tage zuvor auch die 3000 Meter für sich entschieden und ihren 16. WM-Titel erkämpft. Bronze ging an Olympiasiegerin Esmee Visser aus den Niederlanden. Pechstein, die älteste Athletin in der WM-Geschichte, erfüllte sich ihr WM-Ziel mit neun aufeinanderfolgenden Rundenzeiten unter 33 Sekunden, lag dann zweimal knapp über dieser Marke und steigerte sich erneut im Schlussspurt, was vielen jüngeren Läuferinnen im Utah Olympic Oval nicht gelang.