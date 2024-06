Nach der heftigen Kritik an der schleppenden Abreise nach dem ersten Spiel hat der EM-Standort Gelsenkirchen Besserung versprochen. Es gebe Optimierungsbedarf, sagte Wilhelm Weßels, Leiter des städtischen EM-Büros, dem Sport-Informationsdienst. Mit Blick auf das zweite Spiel am Donnerstag zwischen Italien und Spanien habe man sich mit den Verkehrsunternehmen DB Regio und VRR ausgetauscht. So sollen etwa zusätzliche Direktverbindungen zum Essener Hauptbahnhof die heftig kritisierte Abreise beschleunigen. Nach dem Spiel zwischen England und Serbien mussten 30 000 Fans mit Bus und Bahn vom Stadion abtransportiert werden, deutlich mehr als bei Partien von Schalke 04. Am Donnerstag werden auch mehr Besucher aus der Umgebung erwartet und somit, „dass mehr Leute mit dem Auto kommen“, so Weßels. Außerdem soll der offizielle Fan-Treffpunkt in der Innenstadt geöffnet werden, der aus Sicherheitsgründen am Sonntag geschlossen geblieben war.