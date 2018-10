21. Oktober 2018, 18:55 Uhr Nach der Pressekonferenz "Wir schützen uns gegenseitig"

Fast alle FCB-Profis schweigen zur Rundumschlag-Medienkritik ihrer Chefs. Nur Kimmich nennt sie ein "super Zeichen".

Von Carsten Scheele, Wolfsburg

Mats Hummels erschien mit Mütze, seine Ansage war klar und deutlich. "Ich sag' da nix zu", so der Kommentar des Nationalspielers nach dem 3:1 in Wolfsburg. Er würde sich gewiss nicht zum alles überlagernden Thema des Fußballwochenendes äußern: zur groß angelegten Medienkritik der Münchner Chefetage, die mittlerweile das halbe Land beschäftigt. Hummels, 29, Weltmeister, hat schon häufiger bewiesen, dass er über den Tellerrand eines Fußballers hinausblicken kann; es wäre interessant gewesen, was er zur Vehemenz der Worte seiner Vereinsbosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu sagen gehabt hätte. Zu dieser regelrechten Schelte gegen ausgewählte Zeitungen und Sender, die selbst jene erschreckte, die schon viele aufgeregte Tage bei den Münchnern erlebt haben.

Doch Hummels hielt es knapp. Diese "Begleitumstände", wie er es nannte, "für mich persönlich ändert sich da nix". Ein Lächeln, kurz darauf war er in den Gängen der Wolfsburger Arena verschwunden. Hummels hielt sich also an die Linie, die die Mannschaft offenbar verabredet hatte: So kurz nach dem Medientadel wollten die Bayern doch lieber schweigen.

Viele sagten gar kein Wort. Manuel Neuer etwa, den Rummenigge in seinem Teil der Wutrede als Kronzeugen aufgeführt hatte, wegen der Kritik, die der Torwart nach seinem Länderspielpatzer zu ertragen hatte ("da fehlen mir jegliche Worte"). Neuer verkniff sich zu bewerten, ob er die Verteidigungsrede von Rummenigge nun als gut, überflüssig oder deplatziert empfunden hatte - er lächelte und ging. Sein Kollege Thomas Müller plauderte zwar zumindest etwas, hatte am Ende dann aber doch quasi nichts gesagt. Wie er die Pressekonferenz fand? "Wir haben es verfolgt, aber wir sind für den Platz zuständig." Ob es in der Mannschaft ein Thema war? "Klar spricht man darüber, aber untereinander." Über die Details lächelte er hinweg. Müller behielt für sich, was er über den skurrilen Auftritt dachte. Für die Spieler sei es "wichtig, dass wir nicht immer unsere Meinung nach außen tragen". Mit dem kleinen Zusatz: "Auch wenn wir die haben."

Einzig Joshua Kimmich, der Rechtsverteidiger, hatte von der allgemeinen Marschrichtung nichts mitbekommen - oder er wollte sie bewusst ignorieren. Im Interview mit Sky erklärte Kimmich, er habe nichts Kritikwürdiges an der halben Stunde Bundesliga-Geschichte erkannt, die nun für immer mit Hoeneß und Rummenigge in Verbindung gebracht werden wird. Im Gegenteil, meinte Kimmich, er empfinde es als "super Zeichen, dass der Verein sich so vor die Spieler stellt und schützt. Man hat dann mehr das Zusammengehörigkeitsgefühl".

Kimmich führte weiter aus: "Ich glaube, für uns war es ganz gut, zu sagen: Wir lassen keinen ran, halten zusammen und schützen uns gegenseitig." Es klang wie eine Antwort, frisch abgesegnet von der obersten Chefetage.

Aus dieser äußerte sich in Wolfsburg überhaupt nur Hasan Salihamidzic, der Sportdirektor, der am Freitag auf dem Podium den mit Abstand geringsten Redeanteil hatte. Seine Kollegen Hoeneß und Rummenigge verließen die Arena geschwinden Schrittes, Hoeneß mit kurzem Gruß und einem Lächeln im Gesicht, Rummenigge eher emotionslos. Ihr Kalkül dürfte aufgegangen sein: Nach der Schelte, die vor allem von der sportlich schwierigen Lage ablenken sollte, holten die Bayern in Wolfsburg den ersten Sieg nach vier erfolglosen Spielen. Wenn dazu dieses gigantische Ablenkungsmanöver nötig gewesen war, hatten sie ihren Beitrag geleistet.

Auch Salihamidzic lächelte und dachte nicht im Entferntesten daran, einen weiteren Kommentar zur Sache abzugeben. "Lassen Sie uns heute beim Spiel bleiben", so seine Bitte. Er habe ja nicht mal die Nachrichten verfolgt, keine Berichte oder Kommentare auf dem Smartphone gelesen. Auf dem Handy sei "nix, nur die Nummer meiner Frau und meiner Kinder", was eine kleine Flunkerei gewesen sein könnte.

In Richtung Reporter verabschiedete er sich mit dem Gruß: "Ihr werdet schon die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Da bin ich mir sicher." Tags zuvor hatte das alles irgendwie dramatischer und ernster geklungen.