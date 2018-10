31. Oktober 2018, 09:07 Uhr Nach den Krawallen Polizei verteidigt Einsatz gegen Berliner Fans

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ermittelt wegen der Gewaltexzesse beim Bundesligaspiel in Dortmund.

Zwei Tage nach den Gewaltexzessen rund um das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC hat Dortmunds Polizei ihren massiven Einsatz gegen Berliner Hooligans verteidigt und generell auf die Verrohung der Sitten in den deutschen Stadien hingewiesen. Man habe es mit einer Situation zu tun, in der es falsch sei, "einfach zur Tagesordnung überzugehen", sagte Polizeipräsident Gregor Lange am Montag auf einer Pressekonferenz. Er nahm alle Verantwortlichen im deutschen Fußball in die Pflicht, sich von solchen "Krawallmachern, Chaoten, Brutalos und Kriminellen" zu distanzieren und geeignete Maßnahmen zu treffen: "Wir brauchen den Schulterschluss. Ich setze auf Gemeinsamkeit und Einsicht, damit wir die Stadien für alle attraktiv halten können. Wir sind in einem Stadion nicht in einem rechtsfreien Raum."

Hertha-Anhänger hatten wenige Minuten nach Spielbeginn hinter einem Choreo-Spruchband mit der Aufschrift "15 Jahre Hauptstadt-Mafia" Pyrotechnik gezündet. Die Polizei schritt ein, danach begannen die Berliner Fans eine wilde Prügelei. Die Beamten seien unter anderem mit Abwasserrohren geschlagen und mit Pyrotechnik beworfen worden, sagte Edzard Freyhoff, Leiter des Polizeieinsatzes im Stadion. Die Polizei wiederum setzte Pfefferspray ein. Sechs Beamte seien leicht verletzt worden, hieß es. Außerdem seien 45 Stadionbesucher aus Berlin verletzt worden, darunter zehn durch das Vorgehen der Polizisten. Unbeteiligte seien nicht verletzt worden.

In der Halbzeit habe der Mob aus Berlin zunächst Sanitärräume unter der Tribüne komplett demoliert und sei dann unter anderem mit Kloschüsseln auf die Ordnungshüter losgegangen. Freyhoff bestätigte zudem, dass Dortmunder Ultras versucht hätten, die Berliner Hooligans im Kampf gegen die Polizei zu unterstützen.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben von den massiven Ausschreitungen überrascht. "Wir haben ein Spiel mit geringem Risiko erwartet", sagte Freyhoff. Es seien deshalb nicht genügend Polizisten im Einsatz gewesen, um mögliche Täter festzusetzen. Zugleich gab sich die Polizei zuversichtlich, anhand von Video-Aufnahmen die Täter zu überführen.

Der DFB-Kontrollausschuss leitete am Montag erwartungsgemäß Ermittlungen ein. Sowohl Dortmund als auch Hertha BSC seien zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Das Verfahren kann allerdings noch einige Wochen dauern. Zudem soll sich nach dpa-Informationen am 7. Dezember der Vorstand des Verbandes mit dem Thema Fan-Gewalt beschäftigen und auf eine gemeinsame Linie verständigen. Möglicherweise steht nach der Randale auch die im Vorjahr erklärte Aussetzung der Kollektivstrafe wieder auf dem Prüfstand. Damit war der DFB den Fan-Organisationen entgegengekommen. Die Organisation "Unsere Kurve" sprach sich auch nach den Vorfällen von Dortmund vehement gegen Kollektivstrafen aus. Dies würde "viele Falsche treffen", so ihr Sprecher Jochen Grotepaß.